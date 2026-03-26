ميريام ليوين تروي تفاصيل «رحلات الموت»

أصدرت الصحافية الأرجنتينية، ميريام ليوين، كتابها الجديد «سكايفان» الذي تحكي فيه عن تجربتها بمراكز الاعتقال السرية في بلادها خلال الديكتاتورية العسكرية (1976-1983).

ويكشف الكتاب تورط طيارين في «رحلات الموت»، التي كان يتم فيها إلقاء المعتقلين أحياء في البحر.

والكتاب عبارة عن تحقيق أجرته ميريام ليوين بالتعاون مع المصور الإيطالي جيانكارلو سيراودو، حيث كشفت فيه هوية الطيارين المتورطين. يشار إلى أن ميريام ليوين ناجية من مراكز الاعتقال السرية، إذ اختُطفت في 17 مايو عام 1977. وفي كتابها تُعيد بناء تفاصيل العملية، وتتبع الطائرات المستخدمة في ما يُسمى رحلات الموت.