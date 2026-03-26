18 مليون متابع لعرض عودة «بي تي أس»

أعلنت منصة «نتفليكس»، أمس، أن نحو 18.4 مليون شخص حول العالم شاهدوا بثّ الحفل الذي قدمته فرقة البوب الكورية الشهيرة (بي تي أس)، السبت الماضي، بعد عودتها إلى الساحة الفنية.

وقالت «نتفليكس»، في بيان، إن الإقبال الكبير يُظهر أن «تأثير الفرقة ازداد قوة» خلال مدة توقفها عن العروض التي قاربت أربع سنوات.

وصُنّف البث المباشر للفرقة من قلب العاصمة الكورية الجنوبية ضمن قائمة أفضل 10 برامج أسبوعية على «نتفليكس» في 80 دولة، واحتل المركز الأول في 24 دولة.

وظهر أعضاء الفرقة السبعة معاً على المسرح للمرة الأولى بعد توقف دام نحو أربع سنوات، بسبب أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية.

وجذب الحفل أكثر من 100 ألف شخص في وسط سيؤول، وفق ما أعلنت شركة هايب، الشركة المنتجة للفرقة، وشهد الحفل إجراءات أمنية مشددة، وانتشار نحو 15 ألف عنصر أمن.

وأصدرت الفرقة أخيراً مجموعة غنائية جديدة بعنوان «أريرانغ» بيع منها أربعة ملايين نسخة في اليوم الأول، بحسب الشركة المنتجة.

ومن المقرر أن تنطلق الفرقة في جولة عالمية في التاسع من أبريل المقبل تُقدِّم فيها 82 عرضاً في 34 مدينة في آسيا وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية وأوروبا.