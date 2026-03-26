«ناسا»: سنعود إلى القمر بشكل دائم

قال مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، جاريد إيزاكمان، إن الوكالة تخطط لتحويل برنامجها الفضائي الخاص بالقمر، ووضع رواد فضاء عليه بشكل دائم.

وأضاف إيزاكمان في واشنطن، أول من أمس، أن «الوقت يمر خلال هذا التنافس العظيم على القوة، وسوف يقاس النجاح أو الفشل بالأشهر وليس بالسنوات».

وأوضح أن «ناسا» ستستثمر نحو 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، وستقيم قاعدة على القمر من خلال عشرات المهام.

وأعلنت «ناسا» اتباع نهج مرحلي لبناء القاعدة، مع تعليق مشروع محطة الفضاء «جيتواي»، التي تدور حول القمر في صورته الحالية، وتحويل التركيز إلى إقامة البنية التحتية لإتاحة عمليات مستدامة على سطح القمر.

وتابع مدير وكالة الفضاء الأميركية: «(ناسا) ملتزمة بتحقيق شبه المستحيل مرة أخرى، وهو العودة إلى القمر قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب، وبناء قاعدة على القمر، وتحقيق وجود دائم، والقيام بالأشياء الأخرى اللازمة لضمان القيادة الأميركية في الفضاء».