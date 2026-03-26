فنانون يتغنّون بـ «بلد الإنجازات» والحلم والإبداع

أكد مشاركون في العمل الفني «بلد الإنجازات» أن دولة الإمارات ستظل تجربة إنسانية ملهمة، ونموذجاً للتعايش والتلاحم واحتضان الجميع، مشيرين إلى أن الأغنية تأتي امتناناً للوطن الذي يسع الجميع، ويمنحهم الفرصة للحلم والإبداع.

واجتمعت نخبة من الفنانين لإطلاق العمل الغنائي الجديد «بلد الإنجازات» عبر «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو من كلمات عمرو هشام الطاروطي، وألحان جلال غالي، وتوزيع المايسترو وليد شعبان، وهندسة صوت محمد جودة، وغناء نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين الفنان الدكتور طارق المنهالي، وجلال غالي، ورحمة وليد، وتولى إخراج العمل محمد العطار، الذي نفّذ العمل بصورة متكاملة تجمع بين الاحترافية الفنية والرسالة العميقة.

وقال الدكتور طارق المنهالي: «تأتي مشاركتي في هذا العمل إيماناً برسالة الفن في تعزيز القيم الإنسانية، وستظل الإمارات نموذجاً عالمياً في التعايش والتلاحم المجتمعي، إن هذا المشروع يأتي امتداداً لرؤية (الجيوموسيقية) التي أتبنّاها، في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب عبر الموسيقى، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للإبداع والتلاقي الحضاري»، بينما قال الشاعر عمرو الطاروطي: «لقد حاولت في هذا النص أن أعبّر عن مشاعر الامتنان التي يحملها كل مقيم تجاه هذا الوطن المعطاء، فالإمارات ليست مجرد دولة، بل تجربة إنسانية ملهمة تُعلّمنا معنى الأمان والانتماء».

وعبّر جلال غالي عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكداً أن «بلد الإنجازات» تمثل رسالة امتنان صادقة لدولة احتضنت الجميع، وقال: «الإمارات ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل وطن يمنحنا الأمان والفرص لنحلم ونُبدع، ومشاركتي في هذا العمل أقل ما يمكن تقديمه تعبيراً عن هذا الوفاء، الإمارات علمتنا أن الفن يمكن أن يكون جسراً للمحبة والسلام، وهذه الأغنية تعكس ما نشعر به من تقدير لهذا الوطن».

وقالت رحمة وليد: «(بلد الإنجازات) ليست مجرد أغنية بل رسالة فنية وإنسانية تعبّر عن الامتنان والولاء، وتؤكد أن الإمارات ستظل أرض الأمان وملتقى الثقافات، ونموذجاً عالمياً للتعايش والسلام».

طارق المنهالي:

. دولة الإمارات ستظل دوماً نموذجاً عالمياً في التعايش والتلاحم المجتمعي.

جلال غالي:

. الإمارات ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل وطن يمنحنا الأمان والفرص لنحلم ونُبدع.