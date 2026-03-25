الكلب" البطل" والمنقذ لـ 100 كوالا من حرائق أستراليا يحال للتقاعد

يدخل كلب أسترالي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ أكثر من 100 كوالا من حرائق الغابات، مرحلة التقاعد بعد عقد من الخدمة.

كان بير، وهو كلب من سلالة كولي الأسترالية يبلغ 11 عاما، من أوائل الكلاب في البلاد التي دُرِّبت على شمّ فراء الكوالا.

وقد وصف الصندوق الدولي لرعاية الحيوان استخدام الكلاب للكشف عن الكوالا بأنه نهج "مبتكر".

وكتبت رئيسة البرامج في الصندوق الدولي لرعاية الحيوان جوزي شاراد في بيانٍ أن الكلب بير "انتقل حرفيا من عضّ جدران شقة في غولد كوست إلى التجوال في الأدغال الأسترالية في مهمة لإنقاذ نوع رمزي يحظى بأعلى قدر من الأهمية".

بفضل مهاراته، أنقذ الكلب بير أكثر من 100 كوالا خلال حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت الساحل الشرقي الأسترالي بين أواخر 2019 وأوائل 2020، وأتت على ملايين الهكتارات ودمرت آلاف المنازل وغطت المدن بدخان سام.

يتقاعد هذا الكلب المعروف بشخصيته المرحة والودودة، بعد مسيرة حافلة حصل خلالها على جائزة حيوان العام وجائزة أفضل كلب أسترالي من مجلة "ببي تايلز فوتوز" ("Puppy Tales Photos")

كما ظهر في فيلم وثائقي بعنوان "بير: بطل الكوالا"، وفي كتاب بعنوان "بير في مهمة إنقاذ".

سيمضي بير تقاعده على ساحل صن شاين مع أحد مدربيه السابقين، وسيحظى بعناية خاصة مع تخصيص حيز كبير للّعب.