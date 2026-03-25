روبوت جراحي صيني يجري مهمة دقيقة داخل المخ في وقت قياسي

طوّر باحثون صينيون نظاماً روبوتياً لإجراء عمليات تصوير معقدة للأوعية الدموية في الدماغ بسرعة تزيد بنحو 30% مقارنة بالأساليب اليدوية التقليدية، بحسب دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام، في إنجاز يمثّل محطة بارزة لأول نظام معتمد عالمياً للتدخل في الأوعية الدموية الدماغية.

وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة Chinese Neurosurgical الصينية، أن الروبوت الجديد يمكنه إتمام عملية التصوير الدماغي الوعائي للمخ في وقت أقل بمعدل 9 دقائق كاملة من عملية التصوير التقليدية، حسبما نقلت صحيفة South China Morning Post.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، تشاو يونالي، إن التجارب السريرية الأولية، تشير إلى أن نظام YDHB-NS01 الجراحي المدعوم بالروبوت قابل للاستخدام في عمليات تصوير الأوعية الدموية في المخ، موضحاً أن المؤشرات الأولية قد أثبتت سلامته وأدائه الإجرائي الذي يضاهي الطرق اليدوية التقليدية.

ويعتبر التصوير الوعائي للدماغ، أحد المتطلبات الأساسية لعلاج عدد من الأمراض الدماغية، ولكنه يعتبر عملية صعبة لكل من الطبيب والمريض، فمع الوسائل التقليدية يحتاج المختص إلى مد توصيل كهربي بين فخذ المريض والأوعية الدموية في دماغه، وذلك خلال إجراء تصوير بالأشعة السينية.

ويشكل الاعتماد على روبوت جراحي ميزة كبرى لصحة الفريق الطبي المشارك في عمليات التصوير الدماغي، حيث تفرض الجراحة اليدوية قيوداً صعبة على الفرق الطبية، فكثيراً ما قد ترتعش يد الأطباء خلال أدائها، مما قد يؤثر سلباً على الدقة، بجانب المستلزمات الطبية التي يكون لابد من ارتدائها للحماية من الإشعاع، مما يزيد من الجهد البدني، بجانب التأثير طويل المدى المصاحب لتكرار التعرض للإشعاع، مما يشكل مخاطر صحية جسيمة على الأطباء.

الروبوت الجراح

نجح النظام الروبوتي في تجاوز عدد من التحديات التقنية المرتبطة بالإجراءات التقليدية، إذ أظهر استقراراً تشغيلياً دون تسجيل أعطال ميكانيكية أو خلل في الأنظمة، بحسب الصحيفة الصينية.

وأفاد مشغّلوه بانسيابية في إدخال القسطرة والأسلاك الإرشادية، إلى جانب ثبات أدوات التحكم واستجابتها العالية، فضلاً عن توفير تغذية راجعة دقيقة للقوة.

وفي دراستهم، توصّل تشاو وفريقه إلى أنه، وبمساعدة الروبوت، ومع جلستي تدريب فقط، تمكن الجرّاح نفسه من تعزيز مستويات السلامة والموثوقية في الإجراء، مع تقليص زمن العملية بنسبة 29%، ليتراجع متوسط المدة من 38 دقيقة إلى 27 دقيقة.

وخلال الفترة من مايو إلى أغسطس من العام الماضي، خضع 25 مريضاً لتصوير الأوعية الدماغية بمساعدة الروبوت، في حين أُجريت 25 حالة أخرى بالطريقة اليدوية بواسطة الجرّاح ذاته، والذي لم تتجاوز خبرته في تصوير الأوعية الدموية الدماغية ثلاث سنوات.