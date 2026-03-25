البرقوق المجفف.. بداية جديدة لأمعاء أكثر راحة

يُعتبر البرقوق المجفف من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم بشكل عام، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، كما يمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد، مما يساهم في دعم صحة القلب والعظام.

وأظهرت دراسة طبية حديثة أن البرقوق المجفف له فوائد مهمة على صحة الأمعاء.

وحاول العلماء من خلال الدراسة فهم تأثيرات هذه الفاكهة بشكلها المجفف على الصحة، وخصوصا الأمعاء، وعلى مدى 32 أسبوعا، قدموا لفئران التجارب المصابة بسرطانات القولون والأمعاء الدقيقة، نظامين غذائيين، أحدهما يحتوي على 5% من الخوخ المجفف، والآخر يحتوي على 10%.

وأظهرت النتائج أن الخوخ المجفف لا يحمي حيوانات التجارب من تطور سرطان القولون، مهما كانت نسبته في النظام الغذائي، لكن حيوانات التجارب التي حصلت على هذه الفاكهة المجففة بمعدلات أكبر، تباطأت لديها معدلات نمو أورام الأمعاء الدقيقة.

كما وجد الباحثون أن البرقوق المجفف عزّز عملية التخمير في الأمعاء ورفع التنوع البكتيري في أمعاء فئران التجارب، مع زيادة ملحوظة في أعداد الكائنات الحية الدقيقة المرتبطة بإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، بما في ذلك حمض البيوترات، إذ نوه العلماء إلى أن هذه التغيرات مهمة لصحة الأمعاء بشكل عام.

وأكد القائمون على الدراسة أن النتائج التي توصلوا لها مبنية على دراسات أجريت على الحيوانات المخبرية، وهناك حاجة لإجراء دراسات سريرية على البشر للتحقق من فوائد الخوخ المجفف على الأمعاء والصحة بشكل عام.