«لابوبو» تعود إلى الأضواء.. من الأسواق إلى دور السينما

أعلنت شركة "سوني بيكتشرز" وشركة "بوب مارت" الصينية، الشركة الأم المصممة لدمية "لابوبو" الشهيرة، عن إطلاق فيلم روائي طويل خاص بالدمية.

ومن المقرر أن يتولى بول كينغ، مخرج فيلمي "بادينغتون" و"وونكا"، إخراج الفيلم الذي سيجمع بين التمثيل الحي والرسوم المتحركة (الحاسوبية) بتقنية CGI.

فيما يأتي هذا الإعلان بعد أن حققت الدمية، ذات الطابع الغريب واللطيف في آن واحد، شعبية هائلة العام الماضي، مما مكّن شركة “بوب مارت” من جني إيرادات تُقدر بنحو 4.2 مليار دولار.