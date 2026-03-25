أظهرت دراسة أن باكستان تصدرت قائمة أكثر دول العالم تلوثا بالضباب الدخاني في ​2025، إذ بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرة المعروفة ‌باسم بي.إم2.5 مستويات تفوق الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية بما يصل إلى 13 مرة.

وأفادت شركة (آي.كيو إير) السويسرية لرصد ​جودة الهواء في تقريرها السنوي بأن 13 دولة ​ومنطقة فحسب حافظت على متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة ⁠الملوثة ضمن معيار المنظمة، أي أقل من خمسة ميكروجرامات ​لكل متر مكعب خلال العام الماضي مقارنة مع سبع ​دول فقط في 2024.

وأوضح التقرير أن 130 دولة ومنطقة من أصل 143 خضعت للرصد لم تستوف المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وجاءت بنجلادش ​وطاجيكستان في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة الدول ​الأكثر تلوثا، فيما احتلت تشاد، التي كانت الأكثر تلوثا في 2024، ‌المرتبة ⁠الرابعة خلال 2025.

وتصدرت مدينة لوني في الهند قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم لعام 2025، بمتوسط جسيمات دقيقة ملوثة بلغ 112.5 ميكروجرام، تليها مدينة هوتان في إقليم شينجيانغ ​شمال غرب ​الصين بمتوسط 109.6 ⁠ميكروجرام.

وتركزت جميع المدن الأكثر تلوثا في العالم، وعددها 25، داخل الهند وباكستان والصين.

ولم ​تستوف سوى 14 بالمئة من مدن العالم معايير ​منظمة ⁠الصحة العالمية في 2025، انخفاضا من 17 بالمئة في العام السابق، وأدت حرائق الغابات في كندا إلى رفع مستويات ⁠الجسيمات ​الدقيقة الملوثة في أنحاء الولايات ​المتحدة وصولا إلى أوروبا.

ومن بين الدول التي استوفت المعيار في 2025 أستراليا ​وأيسلندا وإستونيا وبنما.