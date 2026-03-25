دراسة: باكستان أكثر دول العالم تلوثا في 2025
أظهرت دراسة أن باكستان تصدرت قائمة أكثر دول العالم تلوثا بالضباب الدخاني في 2025، إذ بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرة المعروفة باسم بي.إم2.5 مستويات تفوق الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية بما يصل إلى 13 مرة.
وأفادت شركة (آي.كيو إير) السويسرية لرصد جودة الهواء في تقريرها السنوي بأن 13 دولة ومنطقة فحسب حافظت على متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة ضمن معيار المنظمة، أي أقل من خمسة ميكروجرامات لكل متر مكعب خلال العام الماضي مقارنة مع سبع دول فقط في 2024.
وأوضح التقرير أن 130 دولة ومنطقة من أصل 143 خضعت للرصد لم تستوف المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.
وجاءت بنجلادش وطاجيكستان في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة الدول الأكثر تلوثا، فيما احتلت تشاد، التي كانت الأكثر تلوثا في 2024، المرتبة الرابعة خلال 2025.
وتصدرت مدينة لوني في الهند قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم لعام 2025، بمتوسط جسيمات دقيقة ملوثة بلغ 112.5 ميكروجرام، تليها مدينة هوتان في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين بمتوسط 109.6 ميكروجرام.
وتركزت جميع المدن الأكثر تلوثا في العالم، وعددها 25، داخل الهند وباكستان والصين.
ولم تستوف سوى 14 بالمئة من مدن العالم معايير منظمة الصحة العالمية في 2025، انخفاضا من 17 بالمئة في العام السابق، وأدت حرائق الغابات في كندا إلى رفع مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة في أنحاء الولايات المتحدة وصولا إلى أوروبا.
ومن بين الدول التي استوفت المعيار في 2025 أستراليا وأيسلندا وإستونيا وبنما.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news