دليلك الكامل للحفاظ على سيارتك أثناء الأمطار

مع توقعات بهطول أمطار خلال اليومين المقبلين في الدولة، تبرز أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المركبات وتجنب الأضرار التي قد تنتج عن التقلبات الجوية، خاصة في ظل احتمالات تجمع المياه على الطرق وتأثير الرطوبة على مكونات السيارة.

ويؤكد مختصون أن الخطوة الأولى تبدأ بالتأكد من سلامة الإطارات، إذ يجب فحص ضغط الهواء ونقشة الإطار لضمان تماسك أفضل على الطرق المبللة، ما يقلل من خطر الانزلاق. كما يُنصح بمراجعة حالة المساحات والتأكد من كفاءتها، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين الرؤية أثناء هطول الأمطار.

ومن الجوانب المهمة أيضًا، فحص نظام المكابح والتأكد من استجابته بشكل جيد، حيث تتطلب القيادة في الأجواء الماطرة مسافات توقف أطول، ما يستدعي جاهزية تامة لهذا النظام. إضافة إلى ذلك، يُفضل التأكد من عمل جميع الأضواء، خاصة الأمامية والخلفية، لزيادة وضوح الرؤية للسائقين الآخرين.

وفيما يتعلق بالمحرك، يُنصح بتجنب القيادة في الطرق التي تشهد تجمعات مائية عميقة، إذ قد يؤدي دخول المياه إلى أجزاء حساسة في السيارة إلى أعطال جسيمة، مثل تلف المحرك أو توقفه بشكل مفاجئ. كما يُفضل عدم تشغيل السيارة في حال غمرها بالمياه، واللجوء إلى المختصين لفحصها.

أما من ناحية الوقاية، فإن ركن السيارة في أماكن مرتفعة أو مواقف مغطاة يعد من أفضل الحلول لتفادي أضرار الأمطار، خاصة في المناطق المعرضة لتجمع المياه. كما يُنصح بإغلاق النوافذ بإحكام والتأكد من سلامة العوازل المطاطية لمنع تسرب المياه إلى داخل المقصورة.

ولا تقل أهمية التأمين الشامل على المركبة، إذ يسهم في تقليل الخسائر المحتملة في حال حدوث أضرار نتيجة الأحوال الجوية، إلى جانب الاحتفاظ بأرقام الطوارئ وخدمات المساعدة على الطريق تحسبًا لأي ظرف مفاجئ.

وفي ظل هذه التوقعات، تبقى القيادة بحذر والالتزام بالإرشادات المرورية عاملين أساسيين لضمان السلامة، سواء للسائق أو للمركبة، خاصة مع التغيرات السريعة التي قد تشهدها حالة الطقس خلال هذه الفترة.