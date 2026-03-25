أميركي يحاول سرقة 6 فروع لبنك.. والمحصلة 600 دولار

دخل رجل إلى أحد البنوك وقدّم للصراف ورقة، وبعد نصف ساعة دخل فرعاً آخر للبنك وكرّر الأمر نفسه، وفي اليوم التالي كرّر الحادثة مرتين أخريين - بحسب الشرطة - وبعد أن أخذ إجازة ليومين زار فرعين آخرين.

وتقول الشرطة إن الرجل حاول سرقة ستة فروع لبنك «تشيس» خلال خمسة أيام، موزعة في أنحاء مدينة نيويورك. وذكرت الشرطة أن الأوراق تضمنت تهديداً بإيذاء الأشخاص إذا لم يُسلّم الصراف المال مع أن الرجل لم يصرّح بأنه مسلّح.

وفي مناسبتين - بحسب الشرطة - نجح الرجل جزئياً، حيث تمكّن من الفرار بمبلغ 320 دولاراً من فرع في كوينز يوم الجمعة الماضي، و265 دولاراً من فرع في بروكلين يوم السبت الماضي. وفي بنك في هارلم يوم الثلاثاء الماضي، خرج بمبلغ 20 دولاراً فقط، وفقاً للشرطة.

وفي المرات الثلاث الأخرى، أفاد بيان صحافي صادر عن إدارة الشرطة بأن «الشخص لم يحصل على أي أموال وفرّ هارباً سيراً على الأقدام إلى جهة مجهولة».

ولاحقاً حدّدت الشرطة هوية المشتبه فيه، وهو غوستافو دي خيسوس توريس (33 عاماً)، ونشرت صوراً عدة التقطتها كاميرات المراقبة له، وهو رجل أصلع ذو لحية ومن دون شارب. وقالت الشرطة إنه كان يرتدي قناعاً خلال بعض عمليات السطو ومحاولاته على الأقل. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه أُلقي القبض على توريس بتهمة السرقة، كما ذكرت الشرطة، بقيمة 600 دولار.