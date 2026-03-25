تجربة سينمائية تتجاوز حدود الصالة في أبوظبي

أعلنت سينما سيتي أنها تستعد لافتتاح أحدث وجهاتها في مارينا مول أبوظبي، لترحب بالضيوف، وتوفر لهم تجربة سينمائية تتجاوز حدود الصالة نفسها.

ويتميّز موقع السينما في واحدة من أبرز الوجهات المطلة على الواجهة البحرية بأبوظبي، ويضم تسع صالات عرض متطورة، من بينها صالة «ستارلايت» التي تتسع لـ500 مقعد.

وأكّد القائمون على صالات العرض الجديدة أنها صُممت لتكون وجهة متكاملة، وليس مجرد مجمع سينمائي تقليدي، حيث تشجع الضيوف على الحضور مبكراً، والبقاء لفترة أطول، والتفاعل مع التجربة السينمائية بكامل تفاصيلها.

وإلى جانب عروض الأفلام، صُممت سينما سيتي مارينا مول لتكون مركزاً ثقافياً يحتضن على مدار العام برامج مختارة، وعروضاً خاصة، وفعاليات مميّزة، وتجارب مجتمعية متنوعة، ما يجعلها وجهة جاذبة للعائلات والضيوف والمتخصصين في مجالات الأعمال على حد سواء.

وقال مدير العلامة التجارية في سينما سيتي، كريم أتاسي: «ركزنا في سينما سيتي مارينا مول على التفكير في الطريقة التي يخوض الناس فيها تجربة السينما في وقتنا الحالي، فالأمر لا يقتصر على مشاهدة فيلم فحسب، بل يشمل الأجواء المحيطة به، والتصميم، والخدمة، والطعام، والارتباط بالمجتمع. وأردنا أن نوفر مساحة تبدو فيها تجربة السينما متفردة واجتماعية وتستحق الاستمتاع بها».

يشار إلى أن سينما سيتي تدير حالياً خمسة فروع في مختلف أنحاء الإمارات، ليصبح فرع مارينا مول سادس وأحدث إضافة إلى محفظتها من وجهات السينما الفاخرة.

