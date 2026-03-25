رحلة دقيقة.. أول تجربة لنقل «أنتي بروتونات»

بدأ علماء في جنيف أول تجربة من نوعها لنقل المادة المضادة «أنتي بروتونات» (مضاد البروتونات) في رحلة دقيقة للغاية.

وقال خبراء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، حيث تُجرى تجربة النقل، إن ما يُعرف بالمادة المضادة إذا لامست المادة العادية، ولو لجزء من لحظة، فإنها ستفنى في وميض سريع من الطاقة.

ويجري تعليق نحو 100 من البروتونات المضادة في فراغ داخل صندوق مصمم خصيصاً، ويتم تثبيتها في مكانها بواسطة قطع مغناطيس فائقة التبريد. يشار إلى أن هذه المادة - التي اكتُشفت عام 1955 - تُعدّ نادرة جداً وصعبة الاحتواء، وهي جزء من أبحاث الفيزياء المتقدمة.