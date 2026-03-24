نجوم الإمارات يبعثون برسائل فخر ووفاء: رايتنا ستبقى خفاقة

في لحظات التحدي، تتجلى أبهى صور الوفاء لأرض الإمارات الطيبة والتلاحم بين أبنائها، مواطنين ومقيمين، ممن يجدون فيها وطناً ثانياً، ولأن الفن مرآة المجتمع والقوة الناعمة التي تُعزّز الوعي وتزرع الأمل، وجّه نجوم إماراتيون عبر منصة «الإمارات اليوم»، رسائل مفعمة بالولاء والأمل والتفاؤل واليقين في تجاوز المحنة، مؤكدين أن أرض زايد الخير عصية على الانكسار، وأبناؤها جاهزون لتلبية نداء الواجب وترجمة الأقوال أفعالاً.

فخر دائم

وأكّد الفنان الدكتور حبيب غلوم اصطفاف الجميع خلف القيادة الرشيدة، مضيفاً: «حب الوطن وحمايته والولاء لقيادتنا فرض وواجب والتزام أخلاقي، فنحن لا نهاب التحديات طالما أننا نحتمي برجالنا البواسل حماة الوطن»، وأضاف: «علينا جميعاً أن نذود عن تراب الإمارات ما حيينا بأرواحنا وأولادنا وأموالنا لتبقى رايتنا خفاقة فوق الجباه ترفرف عالياً، كما علينا أن نسارع إلى تعزيز الانتماء والولاء كلٌّ حسب موقعه وقدرته».

من جانبه، عبّر الفنان عبدالله صالح عن فخره واعتزازه الدائم بحماة الوطن، وقال: «لقد أثبت جيشنا أنه درع حصين وحضن أمين للأمة، لذلك، نبارك دائماً هذه الجهود الجبارة التي يقف خلفها قائد متمرس ذو عين ثاقبة وأمانة على الإمارات، ومهما شكرناه سنظل مقصرين»، وتابع: «رحم الله شهداءنا، وحفظ قادتنا، وشكراً لخط الدفاع الأول الذين قدموا الغالي والنفيس، وسهروا على أمن هذه البلاد، شكراً للجميع على هذا الموقف الوطني من قلب إماراتي يحب هذه الأرض».

أمن وأمان

بينما أبرز الفنان سعيد سالم واقع الطمأنينة الذي يتخلل حياة الناس في الدولة حالياً، مضيفاً بنبرة تفاؤل: «الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في الإمارات، فنحن ننعم بهذا، بفضل عزائم قادتنا وسواعد جنودنا، ونحن اليوم نرى الناس يتجولون في الشوارع، والصغار والكبار يستمتعون بأوقاتهم على الشواطئ، ويعيشون بأمان تام بلا قلق أو خوف، وهذه أكبر نعمة نحظى بها».

وأكمل: «كل من يعيش على أرض الإمارات هو في حفظ الله وبين أيادٍ أمينة، لذلك أبعث تحياتي لكل مرابط صابر وعزيمته قوية، ونسأل الله أن يحمي دولة الإمارات وخليجنا العربي كاملاً».

من جهته، شدد الفنان بلال عبدالله على دور الفن في تحقيق أهداف التلاحم في الأزمات، وقال: «في هذه الظروف، يبقى الوطن، المعنى الأكبر الذي يجمعنا، فقد تعلمنا من قيادتنا أن التماسك قوتنا الحقيقية. وللفن في مثل هذه الظروف رسالة سامية، تتجاوز الشاشة، لتزرع الأمل بين الناس، وتُذكر الجميع بقيم الوفاء».

وأضاف: «لا يمكن للفنان أن يقف بعيداً عن مجتمعه، بل يجب أن يجعل صوته مع الناس، لذلك أقول لكل من يعيش على هذه الأرض الكريمة، تمسكوا بوحدتكم، واحفظوا محبتكم، فالإمارات ستبقى أرض سلام، قوية بقيادتها وأبنائها، مرفوعة الراية بعزتها».

نحن بخير

وبوقفة تترجم قيم الوفاء والانتماء، أكّدت الفنانة فاطمة الحوسني فداءها للوطن، وقالت: «نعيش بفضل الله وخير حكامنا، لذلك، أوجه دعواتي الصادقة لقائدنا الذي يسهر على حمايتنا، وترجمةً لهذا الولاء، تطوعت مع عدد من نجوم الإمارات، لتقديم عمل مسرحي وطني عنوانه (نحن بخير)».

وأضافت: «يجب أن نبقى متفائلين، فوصية (أبونا زايد) جعلت الشعب أولوية. أما نصيحتي الأهم، فأوجهها للجميع في هذه الأوقات، لأدعوهم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجاهل الذباب الإلكتروني الذي ينشر الشائعات، فالإمارات قوية بأبنائها وقيادتها، وستظل دائماً منيعة ومنتصرة».

نداء الواجب

وفي رسالة توعوية لافتة، نبهت الفنانة هدى الغانم لخطورة المرحلة، مضيفة: «أسأل الله أن يحفظ شيوخنا من أصحاب النفوس السيئة، وأدعو الجميع إلى عدم تداول الشائعات المغرضة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فحسب، فنحن نسير بثبات خلف قيادتنا الرشيدة، ومتى جاءنا نداء الواجب، فإننا سنلبيه على الدوام».

وأكّدت: «نقف جميعاً، مواطنين ومقيمين، دوماً بقلب وطن واحد، لنسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا، وينعم علينا بالخير والأمان بإذن الله».

جاهزية مستمرة

وأشارت الفنانة ملاك الخالدي إلى الجاهزية الاستثنائية للدولة في كل المراحل، مضيفة: «لقد قدمت الإمارات لنا الكثير، واليوم نحن جاهزون لرد هذا الجميل. وفي الوقت الذي أثبتت أزمات سابقة مثل (كورونا)، أن قيادتنا جاهزة للتصدي للتحديات وتجاوزها، فإنها أثبتت بالدرجة الأولى كذلك، قيمة ومكانة الإنسان بالنسبة لها، وتعاملها مع الجميع في هذا الإطار بمسطرة واحدة، ما يوجب استجابتنا اليوم التامة لأوامرها».

وتابعت النجمة الإماراتية: «أستحضر في هذا الإطار اليوم مقولة قائدنا: «(لا تشلون هم) التي أراها تأكيداً للطمأنينة، واستمراراً للثقة المطلقة التي نمتلكها في قيادتنا.. ودعاؤنا الدائم اليوم لله أن يحفظ وطننا».

دليل ضعف

من جهته، شدد الفنان أحمد الجسمي على ضرورة ترجمة قيم المحبة والانتماء إلى واقع عملي ملموس. وقال: «أنعم الله علينا بقادة همهم توفير الأمان. ومقابل ذلك، نحن مطالبون اليوم بترجمة الأقوال إلى أفعال، لنستحق العيش على هذه الأرض. وبينما يقاتل جنودنا بالصفوف الأولى، فإن هذه الاعتداءات الغاشمة دليل انكسار من الطرف الحاقد، كشفت بوضوح من يقف معنا».

وأضاف: «علينا - نحن الفنانين - البقاء على رأس عملنا لترجمة مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وبلدنا وبث الطمأنينة بين الناس»، وأكمل: «لن يتخلى الفنان الإماراتي يوماً عن دوره المجتمعي والأخلاقي، ولا عن دوره الثقافي، والدليل استمرار التحضير لأيام الشارقة المسرحية، بعد العيد، واستعداداتنا الحثيثة لاستكمال البروفات المكثفة على امتداد الشهر الكريم، واحتفالاتنا البهيجة التي كست العيد».

القيم الأصيلة

وجهت الفنانة صوغة رسالة متفائلة لكل من يقيم على أرض الإمارات، مؤكدة قدرة الوطن على قهر الصعاب، وقالت: «رسالتي اليوم مختلفة وموجهة لكل من يعيش على هذه الأرض الجميلة، لقد تعودنا من هذا البلد أن يتجاوز كل التحديات بحكمة شيوخنا، وتلاحم أهل هذه الأرض الطيبة ومقيميها. ولقد قامت هذه الدولة الطيبة المباركة منذ تأسيسها على قيم المحبة والتكاتف، واليوم، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن نتمسك بهذه القيم الأصيلة، لنشد بعضنا أزر بعض، وأزر وطننا الذي سيبقى قوياً شامخاً بقادته وشعبه، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان».

• الأرض الطيبة عصية على الانكسار، وأبناؤها جاهزون لتلبية نداء الواجب وترجمة الأقوال أفعالاً.