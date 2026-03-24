حوت جانح على ساحل بحر البلطيق بألمانيا

عُثرَ على حوت كبير جانح على ساحل بحر البلطيق في شمال ألمانيا، حسبما أعلنت الشرطة، أمس، وسط جهود إنقاذ لإعادته إلى المياه.

وتم اكتشاف الحوت خلال الليل في نيندورف، وهي جزء من بلدية تيميندورفر شتراند في خليج لوبيك. وكانت الشرطة والسلطات البحرية تحاول توجيه الحيوان للعودة إلى البحر.

وترجح السلطات أن يكون هذا الحوت هو نفسه الذي شوهد مراراً في بحر البلطيق خلال الأسابيع الأخيرة. وكان قد رُصد للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر في ميناء فيسمار، غير بعيد عن نيندورف، حيث تمكنت فرق الطوارئ من تحريره من شبكة صيد.