دبي.. هنا تتفتح الورود والبهجة و«المعجزة»

في دبي لا تتفتح فقط الورود، بل الأمل والبهجة والإنجازات، لترسم لوحة سعادة عملاقة تزهو بملايين الزهور.. كما الحال على امتداد «دبي ميراكل غاردن»، التي تتيح لزوارها فرصة التجوال بين 150 مليون زهرة ضمن أكثر من 120 نوعاً، تُشكّل قلوباً وتكوينات جمالية تخطف الأنظار، وتعطر الأنوف بروائح زكية، تفوح بين جنبات هذه الوجهة الشهيرة التي تطل مع كل موسم بالجديد، في مدينة تبهر أهلها وضيوفها دوماً بإبداعات متفردة، وإنجازات غير مسبوقة.