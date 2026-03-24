أحمد سعد في حفل كامل العدد: شكراً أبوظبي

وسط حضور جماهيري كامل العدد، أسدل النجم المصري أحمد سعد الستار على حفلات «ليالي العيد» في أبوظبي، من خلال حفل غنائي على مسرح سبيس 42 أرينا في شاطئ الراحة، في ختام برنامج فني امتد على مدار يومين.

وقدّم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، من بينها «اليوم الحلو ده»، و«وسع وسع»، و«اختياراتي»، و«مكسرات»، حيث شارك الحضور بالغناء في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية عكست روح العيد.

وأعرب سعد عن سعادته بالأمسية، مضيفاً في تصريح له عقب الحفل: «كانت ليلة مميّزة، وأن يكون للإنسان، ولو بشكل بسيط، دور في إدخال الفرحة إلى وجوه الناس، هو أمر يعني لي الكثير. وأجد في أبوظبي مكاناً أشعر فيه بالراحة بعيداً عن ضغوط الحياة».

وأضاف: «أود أن أشكر أبوظبي على التنظيم المتميّز والاهتمام بالتفاصيل، وعلى حرصهم المستمر على تقديم تجربة متكاملة ومميّزة للجمهور»، كما أشاد بتجربته على مسرح سبيس 42 أرينا، مثنياً على مستوى التنظيم، والأجواء العامة التي شهدها الحفل.

وشهدت الأمسية تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ما يعكس قدرة أحمد سعد على التواصل مع الحضور، وخلق أجواء من الفرح والمشاركة.

واختُتمت حفلات «ليالي العيد» في أبوظبي بعد ليلتين متتاليتين من الحفلات التي أُقيمت أمام جمهور كامل العدد، حيث افتتح النجم الإماراتي حسين الجسمي الأمسيات على مسرح سبيس 42 أرينا.

