فشل دعاوى مناخية ضد «بي إم دبليو» و«مرسيدس»

فشلت منظمة «المساعدة البيئية الألمانية» أمام المحكمة الألمانية الاتحادية في دعاوى مناخية ضد «بي إم دبليو» و«مرسيدس -بنز» الألمانيتين للسيارات.

وكانت المنظمة تسعى عبر القضاء إلى فرض حظر على شركتَي صناعة السيارات، يمنعهما من بيع مركبات جديدة مزودة بمحركات احتراق داخلي بعد نوفمبر 2030.

وأعلنت المنظمة أنه سيتم فحص حكم المحكمة، ثم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة الدستورية الألمانية. وتتمحور القضايا حول مسألة ما إذا كان يمكن إلزام الشركات باتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية القائمة. ورفع الدعاوى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للمنظمة، مستندين في حجتهم إلى الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في الدستور الألماني.

ويؤكد المدعون أن استمرار الشركتين في إنتاج مركبات تعمل بالوقود الأحفوري يستهلك حصة غير متناسبة من ميزانيات ثاني أكسيد الكربون العالمية والوطنية، في إشارة إلى كمية الانبعاثات التي يمكن إطلاقها مع الاستمرار في الحد من الاحترار العالمي.