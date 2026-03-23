"انتيريرز الإمارات" تُطلق تشكيلاتٍ جديدة تضفي المزيد من الرونق على كلّ بيت خلال عيد الفطر

مع الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تتحوّل البيوت في دولة الإمارات وجميع أنحاء المنطقة إلى واحةٍ تنبض بمشاعر الفرح والأمل والمحبّة، وتحلو استضافة أفراد العائلة والأصدقاء إلى موائد العيد، وقضاء أوقاتٍ سعيدة تتحولّ إلى ذكرياتٍ مشتركة لا تُنسى. في مواكبة هذه المناسبة السعيدة، كشفت "انتيريرز الإمارات" عن تشكيلتها الجديدة الخاصة بالعيد، والتي تشمل مجموعاتٍ مختارة بدقة من قطع الأثاث والديكور الفاخر، مصمّمة لتحويل كل بيت إلى مساحةٍ أنيقة وجذابة وذات أجواءٍ احتفالية.

تضمّ هذه التشكيلة الجديدة قطعاً رائعة تحمل توقيع علاماتٍ تجارية عالمية مرموقة، من بينهاA.R.T. Furniture و Michael Aminiو Stone Internationalو BernhardtوUttermost، وتشتمل على طاولات طعامٍ أنيقة، وقطع أثاثٍ راقية لغرف المعيشة، ووحدات إضاءة متوهجة، وقطع ديكور جذابة، تمنح جميعها لمسة من الجمال الراقي والأناقة في موسم العيد.

تجسّد كلّ قطعة في هذه التشكيلة الجديدة دليلاً واضحاً على مدى سهولة إحداث تغيير ملحوظ داخل أي منزل، دون الحاجة إلى إعادة تصميمه بالكامل. فمن خلال لمسات مدروسة بعناية، يمكن إضفاء طابع متجدد وأنيق على المساحات—سواء بإبراز المدخل عبر طاولة جانبية لافتة تعلوها مرآة أنيقة، أو بإضاءة هادئة تضفي أجواءً دافئة، أو بإضافة لمسات راقية إلى غرفة الطعام من خلال الثريات أو الشموع المختارة بعناية. تفاصيل بسيطة، لكنها كفيلة بإعادة صياغة الأجواء والارتقاء بجمال المكان بكل سلاسة.

اللمسات الخاصة بموسم العيد، كالوسائد المزدانة بالألوان والأشكال الممتعة، والقطع والزخارف والتنسيقات الأنيقة للموائد، والتي تشمل الزهور والصواني والمنسوجات، تحضر لتنشر المزيد من الجمال في كلّ مكان، وتلاقيها باقات الزهور والشموع العطرة التي تحيي الشعور بالدفء وتغمر الضيوف بالترحاب. عبر اعتماد تغييراتٍ وحركاتٍ بسيطة، يُمكن تجديد المنزل بكلّ سهولة، وتوفير أجواءٍ أنيقة وترحيبية في استقبال العيد.

وكما في كل موسم، تجمع "انتيريرز الإمارات" في هذه التشكيلة بين الحِرفية والجودة العالية والتصميم العصريّ المبتكر، مع دقة اختيار كلّ قطعة لتتناغم مع أجواء العيد وتقاليده، إلى جانب الخيارات المتعدّدة التي تناسب جميع المواسم والمناسبات. من خلال انتقاء تشكيلاتٍ رائعة من علامات تجارية عالمية ومرموقة، تُتيح "انتيريرز الإمارات" لعملائها فرصة اقتناء أجمل القطع التي تجمع بين فنّ التصميم المتقن والجودة العالية والمتانة والأناقة.

رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات" قال:"يشكل العيد مناسبةً تقليدية تحتفي بقيم التواصل المجتمعيّ والكرم واستقبال من نحبّهم في بيوتنا. ونحن في "انتيريرز الإمارات" ننظر إلى المساحات المصمّمة بأناقة باعتبارها واحةً تساهم في تعزيز هذه القيم، وفي الاستمتاع باللحظات التي لا تُقدّر بثمن. من هذا المنطلق، صُمّمت تشكيلتنا الجديدة الخاصة بالعيد بعنايةٍ فائقة لتمنح العائلات دافعاً إضافياً لعيش أجواءٍ أنيقة ودافئة وجذابة تحاكي الطابع الاحتفاليّ للعيد، وتصنع ذكرياتٍ جميلة لا تُنسى".

خبراء التصميم لدى "انتيريرز الإمارات" حاضرون لمساعدة العملاء على ابتكار الأجواء المثالية لعيد الفطر، سواءٌ عبر اختيار أثاثٍ جديد أو قطع ديكور مميّزة تُضفي روحاً احتفالية خاصة على منازلهم في هذا العيد. استكشفوا التشكيلة الجديدة لدى فروع "انتيريرز الإمارات"، أو اعرفوا على المزيد عبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com