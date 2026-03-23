مطار أميركي يغلق أبوابه إثر حادث تصادم بين طائرة ومركبة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أميركية بوقوع حادث تصادم بين طائرة ومركبة على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك صباح الاثنين.

وأوضحت دائرة الإطفاء في المدينة أن عناصرها استجابوا فور تلقي بلاغ عن الحادث الذي وقع بين طائرة وشاحنة إطفاء على المدرج. وأكدت السلطات وقوع الحادث، دون ورود أي تقارير أولية عن إصابات بين ركاب الطائرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي بعض الإصابات نتيجة الحادث، فيما أفادت التقارير بأن الطائرة التابعة لشركة طيران "كندا إكسبريس" من طراز CRJ-900 وعلى متنها حوالي 100 راكب اصطدمت بالشاحنة التي كانت تقل خمسة من رجال الإطفاء، وأوضحت المصادر أن حالتهم حرجة، دون تأكيد وقوع وفيات حتى الآن.

وأعلنت السلطات الأميركية إغلاق مطار لاغوارديا نتيجة حالة الطوارئ، وتحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.