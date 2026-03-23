رحلة العيد على الخيل تنهي حياة 5 طفلات مصريات

لا تزال قرية البستان بمحافظة دمياط، تحت وطأة الحزن، بعد وفاة 5 فتيات في حادث مأساوي خلال جولة احتفالية بمناسبة عيد الفطر.

ووقعت الحادثة عندما كانت عربة تجرّها الخيول تقلّ 11 طفلة في جولة تقليدية بمناسبة العيد، قبل أن تنقلب داخل مصرف مائي.

وهرع الأهالي على الفور لمحاولة إنقاذ الأطفال، لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح، وأسفر الحادث عن وفاة 5 فتيات وإصابة اثنتين أخريين، تم نقلهن إلى مستشفيي دمياط العام والتخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال أربع جثث في الساعات الأولى، قبل العثور على الجثة الخامسة لاحقًا.

وشهدت القرية جنازات مهيبة شارك فيها المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط أجواء من البكاء والحزن على الفتيات اللواتي كنّ يأملن في قضاء وقت ممتع بعيدًا عن الروتين اليومي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة من مراسم التشييع، أظهرت أسر الضحايا في حالة انهيار تام، حيث ظهرت إحدى الأمهات وهي تحتضن ملابس طفلتها وتبكي بحرقة، بينما كان شقيق إحدى الفتيات ينادي عليها غير مصدق فقدانها في أول أيام العيد.

وبحسب روايات الأهالي، كان سائق العربة يسير بسرعة متهورة، ما أدى إلى انزلاق العربة وفقدان السيطرة عليها، وسقوطها داخل المصرف المائي.

وأدى عمق المياه وسرعة انقلاب العربة إلى عدم تمكن الأهالي من إنقاذ جميع الأطفال.

وتتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث تم استدعاء سائق العربة وأخذ أقوال الشهود لتحديد الأسباب الدقيقة وراء وقوع الكارثة التي راح ضحيتها خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و12 عامًا، وفقًا لما أوردته الصحف المحلية.