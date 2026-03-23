دولة تكافئ من يتنازل عن رخصة القيادة بخمسة آلاف يورو سنويا

تُعدّ مالطا، أصغر دول أوروبا، من بين الدول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تُشكّل الازدحامات المرورية مشكلةً مستمرة. وللتخفيف من هذه المشكلة، ابتكرت السلطات برنامجًا مبتكرًا بعنوان "برنامج التنازل عن رخصة القيادة"، يهدف إلى تشجيع الأفراد على التنازل عن رخص قيادتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ووفقًا لوزير النقل المالطي، كريس بونيت، فإنّ أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج التنازل عن رخصة القيادة هو إحداث تغيير جذري في نمط حياة الشباب، لا سيما قبل أن يصبح استخدام السيارة عادةً راسخة.

ومن خلال هذا البرنامج المبتكر، تُقدّم مالطا للسائقين الشباب 25,000 يورو (28,650 دولارًا أمريكيًا) مقابل التنازل طواعيةً عن رخص قيادتهم والامتناع عن القيادة لمدة خمس سنوات. وتُدفع المبالغ على أقساط سنوية قدرها 5000 يورو، ويلتزم المستفيدون بإعادة المبالغ المستلمة بنسبة تناسبية في حال تراجعهم عن قرارهم قبل انقضاء السنوات الخمس المتفق عليها.

للاستفادة من برنامج التنازل عن رخصة القيادة، يجب ألا يتجاوز عمر السائق 30 عامًا، وأن يكون مقيمًا في مالطا لمدة سبع سنوات على الأقل، وأن يحمل رخصة قيادة لمدة 12 شهرًا على الأقل، وألا تكون رخصته قد سُحبت أو أُلغيت.

وذكر موقع "أوديتي" أن مالطا خصصت ميزانية سنوية قدرها 5 ملايين يورو لهذا البرنامج، مما يحد من عدد المستفيدين إلى 1000 شخص سنويًا. تشير ردود الفعل الأولية إلى اهتمام كبير بالبرنامج، مما يدل على أن الحافز المالي أهم بالنسبة للعديد من السائقين الشباب من قيادة السيارة.

ومن المثير للاهتمام، أنه بمجرد التنازل عن الرخصة، تُعتبر موقوفة نهائيًا، ويتعين على الشخص حضور 15 ساعة من دروس القيادة للحصول على رخصة جديدة بعد خمس سنوات.

تتمثل الأهداف المعلنة لبرنامج تسليم رخص القيادة في مالطا في تقليل عدد السائقين النشطين وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، وذلك بهدف مكافحة الازدحام المروري وخفض مستويات التلوث.