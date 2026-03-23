دراسة: أكثر من 19 مليون أمريكي فكروا جدياً بإطلاق النار على شخص ما

أفاد نحو 19.3 مليون بالغ أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا عدد سكان مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس مجتمعتين، أنهم فكروا جديًا في إطلاق النار على شخص آخر في مرحلة ما من حياتهم. وهو ما توصلت إليه دراسة استقصائية وطنية جديدة نُشرت في مجلة JAMA Network Open.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ميشيغان، أن حوالي 7.3% من البالغين أفادوا بأنهم راودتهم هذه الأفكار في مرحلة ما من حياتهم. وقال 3.3% آخرون، أي ما يُقدّر بنحو 8.5 مليون شخص، إنهم فكروا في الأمر خلال العام الماضي فقط.

وإلى جانب الأفكار، أفاد عدد كبير من الأشخاص باتخاذ خطوات ملموسة نحو ارتكاب أعمال عنف. فقد قال ما يُقدّر بنحو 4 ملايين بالغ إنهم فكروا في الحصول على سلاح ناري خصيصًا لإطلاق النار على شخص ما. وأفاد نحو 1.5 مليون شخص بأنهم أحضروا سلاحًا بالفعل إلى مكان ما بنية إطلاق النار على شخص ما.

وبين أواخر مايو وأوائل سبتمبر 2025، أجرى باحثون استطلاعًا وطنيًا حول الأسلحة النارية والكحول والقنب والانتحار، شمل 7034 بالغًا في جميع أنحاء البلاد. تم استقطاب المشاركين عبر دعوات بريدية ورسائل نصية، وأكملوا الاستطلاع عبر الإنترنت. وبلغ متوسط ​​أعمار المشاركين حوالي 48 عامًا، وكانت العينة موزعة بالتساوي تقريبًا بين الرجال والنساء.

وتتوافق الأنماط الديموغرافية مع نتائج الأبحاث السابقة حول العنف المسلح. فكان الرجال أكثر عرضةً من النساء للإبلاغ عن أفكار إطلاق النار على شخص ما، كما أبلغ الشباب عن هذه الأفكار بشكل متكرر أكثر من كبار السن. وسجل المشاركون السود معدلات أعلى من المشاركين البيض، كما أبلغ سكان المناطق الحضرية عن معدلات أعلى من سكان المناطق الريفية. وارتبط السكن في الغرب الأوسط بزيادة احتمالية التفكير في إطلاق النار خلال العام الماضي مقارنةً بالغرب، كما كانت احتمالية ذلك أعلى لدى الأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة مقارنةً بحاملي الشهادات العليا.

ولم يُظهر امتلاك السلاح أي ارتباط ذي دلالة إحصائية. ولم يكن الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة أكثر عرضةً للتفكير في إطلاق النار على شخص ما من غيرهم. كما لم يُظهر الانتماء السياسي أي ارتباط؛ فقد سجل الجمهوريون والديمقراطيون والمستقلون معدلات متقاربة. أما الدخل، فرغم وجود ارتباط طفيف عند أدنى المستويات فيما يتعلق بأفكار العام الماضي، إلا أنه لم يكن عاملاً مؤثراً بشكل عام.

وأشارت بعض الأهداف إلى عنف ذي دوافع سياسية. فقد ذكر حوالي 13.6% ممن راودتهم أفكار إطلاق نار موظفًا أو مسؤولًا حكوميًا، وذكر 6.6% أفرادًا من الشرطة أو الجيش. بينما ركز آخرون أفكارهم على محيطهم الشخصي: فكر حوالي 10% في إطلاق النار على أحد أفراد العائلة، ونحو 9.5% في شريك عاطفي سابق، ونحو 8.6% في الزوج أو الشريك الحالي. كما ظهرت أسماء زملاء العمل، والمدراء، وزملاء الدراسة، والأصدقاء، والمعارف في القائمة.