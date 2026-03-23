الببغاوات «الناطقة».. هل تفهم معنى الكلمات

في عام 1995 دخل ببغاء من كاليفورنيا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتباره أكثر طائر لديه حصيلة لغوية بشرية، بعدما تبين أن الببغاء «بوك» يستطيع أن ينطق 1728 كلمة، قبل أن يموت صغيراً في سن الخامسة في أواخر عام 1994. ولعل اكتشاف هذا الببغاء يثير تساؤلات بشأن ما الذي يجعل بعض الطيور تستطيع النطق بكلمات أو سرد عبارات، في حين تقتصر أصوات طيور أخرى على مجرد التغريد والزقزقة.

ويقول أستاذ مساعد العلوم الحيوية بجامعة نيو مكسيكو الأميركية، تيموثي رايت، إن معظم الطيور، إن لم تكن كلها، لديها منظومة تواصل لغوي.

وعما إذا كانت الببغاوات تفهم شيئاً من العبارات التي تنطق بها، رأى أن هناك دلائل علمية تؤكد أن الببغاوات التي تقلد الأصوات تكون لديها أفكار مجردة، مثل القدرة على تصنيف الأشياء حسب اللون أو الحجم. ولكن رايت يعتقد أنه عندما يقلد الببغاء جملة بشرية، فإن هذه المسألة بالنسبة للطائر هي مجرد سلسلة من الأصوات، وليس جملة مفهومة ذات مغزى.