الإفراج عن فيديو للحظة اعتقال جاستن تيمبرليك

بعد مرور نحو عامين على ضبط المغني والممثل جاستن تيمبرليك وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، أفرجت الشرطة الأميركية عن مقطع فيديو للحظة اعتقاله.

وتُظهر اللقطات، التي تداولتها وسائل إعلام أميركية عدة أول من أمس، المغني وهو يؤدي اختبار «السير والتحدث»، والذي يتطلب منه المشي على طول خط وهمي.

كما طُلب من المغني التوازن على ساق واحدة، وخلال ذلك، فقد النجم البالغ من العمر 45 عاماً توازنه مراراً وتكراراً. وأكّد محامٍ من بلدية ساج هاربور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تيمبرليك كان قد حاول سابقاً منع نشر اللقطات التي سجلتها كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة.