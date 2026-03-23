استقبال بالورود ورسائل التهاني بالعيد في الحدائق والمتنزهات

في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التواصل الإنساني خلال عيد الفطر المبارك، نظّمت بلدية الحمرية مبادرة مجتمعية، تمثّلت في توزيع الورود على زوار الحدائق والمتنزهات.

وشهدت المبادرة تفاعلاً من الزوار والأهالي الذين توافدوا إلى مرافق الحمرية وشواطئها، إذ حرصت فرق البلدية على استقبالهم بالورود وتبادل التهاني والتبريكات، في أجواء احتفالية مفعمة بالفرح، تعكس الصورة الحضارية لإمارة الشارقة واهتمامها بإسعاد المجتمع.

وتأتي المبادرة في إطار حرص البلدية على تفعيل دورها المجتمعي، وعدم اقتصار خدماتها على الجوانب البلدية والتنظيمية، بل امتدادها لتشمل مبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، لاسيما في المناسبات والأعياد التي تحمل قيماً عظيمة في التراحم والتسامح.

وعبّر الزوار عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن توزيع الورود يعكس اهتمام الجهات الحكومية بمشاركة المجتمع أفراحه ومناسباته، ويُسهم في ترسيخ مشاعر الانتماء والتقدير بين أفراد المجتمع.

من ناحيته، أكد مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، أن مبادرة توزيع الورود على زوار الحمرية بمناسبة عيد الفطر المبارك تأتي تجسيداً لنهج إمارة الشارقة في تعزيز القيم المجتمعية، وترسيخ معاني التلاحم والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقال: «نحرص في بلدية الحمرية على أن تكون الأعياد، وفي مقدمتها عيد الفطر المبارك، فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتواصل مع أفراد المجتمع، ومشاركتهم أفراحهم، إذ تمثل هذه المبادرات رسالة إنسانية تعكس روح الإمارات القائمة على العطاء والتسامح».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنفذها البلدية على مدار العام، انطلاقاً من التزامها بدورها في إسعاد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، وحرصها على أن تبقى الحمرية وجهة نابضة بالحياة تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي»، لافتاً إلى أن بلدية الحمرية مستمرة في إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتدعم رؤية الشارقة في بناء مجتمع متكامل تسوده السعادة.

