حسين الجسمي يتغنّى بفخر البلاد: الإمارات ستظل دار الأمان والفرح

أكّد النجم حسين الجسمي أن دولة الإمارات ستظل دائماً وطن الأمن والأمان والفرح، معرباً عن فخره واعتزازه بالوطن، قيادةً وشعباً من مواطنين ومقيمين، مشدداً على أهمية الدور الذي يقوم به الفن والإعلام في المجتمع.

وأوضح الجسمي، رداً على سؤال «الإمارات اليوم» خلال اللقاء الإعلامي الذي سبق الحفل الذي أحياه مساء أول من أمس في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، أن للفن والإعلام دوراً مهماً في كل الأوقات، خصوصاً في مثل هذه الأوقات التي تمر بها المنطقة، فهما يحملان رسائل حب وسلام وأمن واطمئنان للناس، وهو دور محوري في المجتمع.

وقال الفنان الإماراتي: «الإمارات في القلب والعين وهي على الرأس والعين دائماً، فلا شيء أغلى من الوطن. ورسالتي للجمهور: أحبوا بلدكم وأهلكم وكل الناس»، وأعرب عن سعادته لتزامن حفله في أبوظبي مع عيد الفطر السعيد، وكذلك الاحتفال بيوم الأم، متوجهاً بالتهنئة لكل الأمهات في كل مكان.

وأضاف: «الأم ليست موضوعاً للاحتفال في يوم أو ليلة، الأم دائماً هي وطن وقلب يفيض بالحب، وأتمنى السعادة لكل أم، وأن نجتمع جميعاً على حب الخير وحب الوطن، وأن يديم الله الأمهات تاجاً فوق رؤوسنا. وبهذه المناسبة يسعدني أن أقدم تحية اعتزاز وتقدير لكل أم، ولزوجتي أم ابني زايد الذي يبلغ عمره حالياً 10 شهور، اختبرت خلالها مشاعر جديدة في عالم الأبوة».

رسائل تقدير

ومع بداية ظهوره على خشبة المسرح في أبوظبي الليلة قبل الماضية، وجّه حسين الجسمي الشكر لجمهور الحفل، داعياً الله أن يديم الخير والفرح على الجميع، ويديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان، رافعاً أسمى آيات التهاني لقيادة الدولة بمناسبة عيد الفطر.

كما أعرب عن تقديره لكل من يقيم على أرض الإمارات، وقال: «تحية محبة لكل إماراتي وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، فأنتم جميعاً إماراتيون بالقلب والانتماء، شكراً لكم على عطائكم وما تقدمونه من إنسانية ومحبة تصنع هذا الوطن وتزيده جمالاً وتميّزاً».

لحظات لافتة

وتخللت الأمسية لحظات لافتة، من بينها أداء الجسمي أغنية «حامي الديار»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مردداً كلماتها، ومن بينها: «سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم فخر البلاد»، التي تعبّر عن الفخر الوطني والاعتزاز بدولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مشهد جسّد مشاعر الوحدة والانتماء.

وتغنى الجسمي أيضاً بقصيدة «أنا لها شمس»، من كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في لوحة فنية جمعت بين الشعر والغناء في أجواء وطنية مميّزة، والتي أداها الجسمي وهو يعزف على آلة البيانو.

باقة أغانٍ

كما شدا الفنان الإماراتي خلال الحفل الذي افتتح فعاليات «ليالي العيد» في أبوظبي، بمجموعة كبيرة من أغانيه الوطنية والعاطفية القديمة والحديثة، منها «صادق» و«فقدتك يا أعز الناس».

وفي أجواء احتفالية عكست روح العيد، وأكّدت قدرة الجسمي على خلق حالة فنية تجمع مختلف الأجيال؛ حظيت الأغنيات بتفاعل لافت من الجمهور الحاضر، من المواطنين والمقيمين، ممن رددوا مع النجم كلمات أعماله، راسماً حالة من الفرح خلال ليالي عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً لافتاً من كل الأطياف.

وكان من بين الأغنيات التي حظيت بتفاعل لافت من الجمهور: «بشرة خير»، و«مشتاق»، و«بالبنط العريض»، و«فقدتك»، حيث أضفى حسين الجسمي بصوته وإحساسه حضوراً لافتاً على المسرح، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

يوم الأم

بمناسبة يوم الأم، وجّه النجم الإماراتي حسين الجسمي الأمهات تحية خاصة، خلال الحفل الذي أحياه الليلة قبل الماضية في أبوظبي، إذ قدّم أغنية «أمي جنة» تكريماً لهن، في واحدة من أكثر لحظات الحفل تأثيراً وتفاعلاً من قبل الحضور الكبير للحفل الفني المبهج ضمن ليالي العيد.

وتواصلت حفلات «ليالي العيد» في أبوظبي، أمس، مع النجم المصري أحمد سعد.

برنامج متكامل

تقدم «ليالي العيد» في أبوظبي برنامجاً متكاملاً من العروض الحية التي تمزج بين الموسيقى والثقافة، لتمنح سكان الإمارة وزوارها تجربة احتفالية مميّزة خلال عطلة العيد.

ويعكس البرنامج الإقبال المتزايد على الفعاليات الموسيقية العربية خلال المواسم الاحتفالية.

