إطلالة ديانا بينتي تزين أسبوع لاكمي للموضة

شاركت الممثلة الهندية ديانا بينتي في فعاليات أسبوع لاكمي للموضة، الذي ينظمه مجلس تصميم الأزياء في الهند (FDCI) بمدينة مومباي.

وأطلت ديانا بينتي بتصميم من علامة الأزياء «فيراندا» خلال الحدث الذي اختتم أمس، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة عبارة عن قفطان باللون الأزرق الليلي المزين بنقوش ماغنوليا، لتضفي نجمة بوليوود التي برزت من قبل كعارضة أزياء أسلوباً فنياً وانسيابياً على منصة العرض التي شهدت على مدار ثلاثة أيام تشكيلات متميزة من الأزياء.

وجمع القفطان الأزرق الذي ارتدته ديانا بينتي بين الراحة والأناقة مع طبعات جريئة، وتميزت إطلالتها بلمسة جمالية هادئة.

ويعد أسبوع لاكمي للموضة من أبرز فعاليات الأزياء نصف السنوية في الهند، ومنصة رئيسة للمصممين الهنود والعالميين لعرض أحدث التصاميم.