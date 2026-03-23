العيد في العين.. بهجة بين الواحات والطبيعة وجبل حفيت

شهدت منطقة العين خلال أيام عيد الفطر المبارك إقبالاً كثيفاً ومتزايداً على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والوجهات الطبيعية، في ظل الأجواء المعتدلة، وتنوع الفعاليات المصاحبة، ما يعكس مكانة المدينة وجهةً رئيسةً للعائلات لقضاء عطلة العيد.

ويُعدّ منتزه مبزرة الخضراء، إحدى أبرز الوجهات السياحية في مدينة العين خلال العيد، لما يوفره من بيئة هادئة ومريحة للزوّار تتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية التي يزخر بها.

ويتمتع المنتزه ببيئة مثالية للنزهات والمشي والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، لذا يُعدّ وجهة مفضلة للعائلات للاستمتاع بمجموعة واسعة من التسهيلات، بما في ذلك مناطق الشواء وألعاب الأطفال.

ويحتوي المنتزه على مرافق مميّزة، من أبرزها «الشاليهات» المطلة على جبل حفيت، إضافة إلى الكهف الملحي، وهو بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تطهير وتنشيط الجسم وتعزيز الصحة، وذلك عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، إضافة إلى ممارسة رياضة التجديف بالقوارب في بحيرة المنتزه مع إمكانية إطعام البط والأسماك، وتجربة «منزلق مبزرة الجبلي» الذي يقدم إطلالة فريدة على المنتزه أثناء النزول عبر المنزلق الآمن.

فيما وفر مهرجان «غايته العين 2026» فرصة مثالية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع العائلة، إذ يستمر حتى 27 الجاري.

وينظم المهرجان من قبل دائرة الثقافة والسياحة، ويتضمن فعاليات احتفالية مميّزة، في مركز أدنيك العين، ويستقبل زواره يومياً من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل.

ويقدم المهرجان برنامجاً غنياً بالفعاليات اليومية التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة، تشمل عروضاً ترفيهية حية، وتجارب تفاعلية للأطفال، إضافة إلى مناطق مخصصة للتسوق والمأكولات المتنوعة، ومنصات لعرض المنتجات التراثية والحِرف اليدوية، بمشاركة واسعة من العارضين والأسر المنتجة، ما يسهم في دعم المشروعات المحلية، وتعزيز حضور الموروث الشعبي الإماراتي ضمن أجواء عصرية جاذبة.

ويضم المهرجان أيضاً عدداً من المناطق الترفيهية والفنية، إلى جانب مسرح رئيس يحتضن العروض الحية، وورش عمل تعليمية للأطفال، ما يجعله وجهة متكاملة للعائلات.

ويُجسّد «غايته العين» نموذجاً للفعاليات المجتمعية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتوفر تجربة متكاملة تعكس روح العيد وقِيَم التلاقي والتواصل بين أفراد المجتمع.

وتشهد المواقع الثقافية مثل قلعة الجاهلي وقصر المويجعي وواحة العين وغيرها، حضوراً لافتاً من الزوّار، في ظل ما تقدمه من برامج ثقافية وتجارب تعليمية متنوعة.

