قطر تعلن وفاة 6 أشخاص في حادث سقوط مروحية في المياه الإقليمية للدولة



أعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد، وفاة 6 أشخاص في حادث سقوط مروحية في المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن شخص سابع كان على متنها.

وأضافت أنه "في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على (6) من أصل (7) كانوا على متنها، وقد تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم، فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير".

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.