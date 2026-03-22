"رائحة كريهة" تكشف تفاصيل حادثة وفاة على متن رحلة طيران

في حادثة نادرة على متن الرحلات الجوية، توفيت سيدة في العقد السادس من عمرها بعد نحو ساعة من إقلاع طائرة من هونغ كونغ متجهة إلى مطار هيثرو في لندن، وسط حالة من الصدمة والحزن بين عائلتها والركاب.

ووفقًا لتقارير إعلامية، واصل طاقم طائرة من طراز "إيرباص A350-1000" الرحلة بشكل طبيعي، رغم الحادثة، فيما تحدث عدد من الركاب عن انبعاث روائح غير مستحبة في الجزء الخلفي من الطائرة خلال الساعات الأخيرة من الرحلة.



نقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر، أن عائلة المتوفاة وطاقم الطائرة كانوا في حالة تأثر شديد، مشيراً إلى أن بعض الركاب أبدوا رغبتهم بالعودة إلى هونغ كونغ، إلا أن وفاة أحد الركاب لا تُصنف كحالة طارئة تستدعي تغيير مسار الرحلة.

من جانبها، أكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان نقلته صحيفة "إكسبريس"، وفاة إحدى المسافرات على متن الرحلة، معربة عن تعازيها لعائلتها وأصدقائها، ومشددة على أن الطاقم تعامل مع الحادثة وفق الإجراءات المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم لأفراد الطاقم.