دبي في العيد.. مشهد نابض بالحياة يعكس ديناميكية وحيوية المدينة

شهدت إمارة دبي خلال أول وثاني أيام عيد الفطر حركة نشطة وإقبالاً واسعاً على مختلف الوجهات السياحية والترفيهية ومراكز التسوّق، مدفوعاً بتنوّع الفعاليات والعروض التي تستقطب السكان والزوّار على حد سواء.

وسجلت المعالم السياحية في الإمارة، وفي مقدمتها برج خليفة ودبي مول وسيتي ووك، والحدائق والمتنزهات، كثافة ملحوظة في أعداد الزوار منذ ساعات الصباح.

وأسهمت الأجواء المعتدلة في تعزيز الأنشطة الخارجية، فيما استقطبت المطاعم والمقاهي أعداداً كبيرة من الروّاد.

وواصلت مراكز التسوق الكبرى تقديم عروض ترويجية وفعاليات ترفيهية جذبت الزوار، حيث حرصت على توفير تجارب متكاملة تشمل التسوق والترفيه والضيافة، بما يعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة خلال الأعياد والمناسبات.

وأظهرت جولة لوكالة أنباء الإمارات «وام» نشاط الحركة منذ الصباح في مختلف الوجهات، وأكد العديد من المتحدثين الذين التقتهم الوكالة في منطقة برج خليفة ودبي مول، أنهم يستغلون إجازة العيد في زيارة العديد من المناطق في الإمارة.

وأفاد زوار في حديثهم بأنهم توافدوا من خارج الإمارة، مشيرين إلى أن دبي تواصل ترسيخ موقعها وجهة رئيسة للسياحة العائلية والترفيهية في المنطقة.

وتشهد مختلف المناطق والوجهات في دبي سلسلة من التجارب الثقافية والعائلية والفعاليات الترفيهية.

وتشكّل احتفالات «العيد في دبي» المحطة الأخيرة ضمن فعاليات موسم الوُلفة، التي بدأت باحتفالات حق الليلة واستمرت طوال شهر رمضان المبارك.

وتستضيف مجموعة واسعة من المواقع الثقافية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الإمارة باقة متنوعة من الفعاليات التي تتيح للجمهور الاحتفال بأجواء العيد، بما يشمل التجارب الثقافية المستوحاة من التراث والعروض الحية والأنشطة العائلية.