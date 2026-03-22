وفاة الممثل الأميركي نيكولاس برندون عن 54 عاماً

توفي عن 54 عاماً الممثل الأميركي نيكولاس برندون، المعروف بدوره في المسلسل الناجح «بافي ذي فامباير سلاير»، بحسب ما أعلنت عائلته أمس.

وأوضحت عائلة برندون في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الممثل توفي أثناء نومه لأسباب طبيعية، من دون أن تحدد التاريخ الدقيق لوفاته وأسبابها الدقيقة.

وأدى برندون شخصية زاندر هاريس على مدى سبعة مواسم، من 1997 إلى 2003، في مسلسل «بافي ذي فامباير سلاير» عن مراهِقة تحارب مصاصي الدماء ووحوشاً أخرى، فيما تواجه في الوقت نفسه صعوبات الحياة في المدرسة الثانوية. وكان برندون يجسّد شخصية صديقها.

وكان الممثل المولود في لوس أنجلوس معروفاً أيضاً بأدواره في مسلسلات مثل «كريمينل مايندس»، و«برايفت براكتيس»، و«كيتشن كونفيدنشل».

وكان نيكولاس برندون يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة. ففي منشور على «إنستغرام» عام 2023، أوضح لمعجبيه أنه خضع لعمليتَين في العمود الفقري وتعرّض لأزمة قلبية.