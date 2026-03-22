الصنوبر..كنز من الفوائد والقيم الغذائية

يُستخدم الصنوبر في المطبخ العربي بشكل كبير، فهو يدخل على مكونات الأطباق الرئيسة للتزيين، وليضيف إلى الأطباق التي يدخلها مذاقاً مميزاً. وإلى جانب الأطباق الرئيسة، يدخل على أنواع من السلطات بعد تحميصه، وكذلك على وصفات معينة من الحلويات، والمخبوزات. ويعتبر الصنوبر، كنزاً من الفوائد والقيمة الغذائية المميزة، بشرط تناوله باعتدال، بسبب ارتفاع سعراته الحرارية.

يحتوي كل 28 غراماً من الصنوبر على 191 سعرة حرارية، منها 19 غراماً من الدهون، و169 مليغراماً من البوتاسيوم، وأربعة غرامات من البروتين، فضلاً عن مجموعة من المعادن، منها الحديد والفوسفور والزنك، وفيتامين «ج» وفيتامين «ك».

ويساعد تناول الصنوبر في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، كما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. وكشفت الدراسات التي استهدفت فئة النساء، أن تناولهن للصنوبر أسهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئة بشكل ملحوظ خلال ستة أسابيع من تناوله. كما أن الصنوبر يحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم، إذ تمد الحصة الواحد منه بما يعادل 18% من الحصة التي يحتاجها المرء يومياً، ما يجعله من المكسرات التي تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، إذ يعتبر من الأطعمة الصديقة لصحة القلب، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون أعراضاً خاصة بأمراض القلب، بإدراج الصنوبر على نظامهم الغذائي.

كما يساعد الصنوبر في التخفيف من خطر الإصابة السرطان، وقد بيّنت دراسة استهدفت 67 ألف شخص أن تناول الصنوبر خفّض لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس على نحو ملحوظ، فضلاً عن مساهمته في إبعاد أخطار أنواع أخرى من السرطانات، ومنها القولون والمستقيم، لاسيما لدى النساء في سن اليأس.

ويعمل المغنيسيوم الموجود في الصنوبر على تحسين المزاج بشكل عام، ويخفف من نوبات الغضب، أو حتى الإصابة بالاكتئاب.

ويسهم الصنوبر في الحفاظ على وزن صحي، ولكن بشرط تناوله بكميات معتدلة، فضلاً عن تعزيز صحة العظام، بسبب احتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين «ك»، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الصنوبر على الحفاظ على صحة العيون.

• 28 غراماً من الصنوبر يحتوي على 191 سعرة حرارية، منها 19 غراماً من الدهون، و169 مليغراماً من البوتاسيوم، و4 غرامات من البروتين.

• يساعد تناول الصنوبر على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، كما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.