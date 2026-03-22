ألبوم «بي تي إس» يبيع 4 ملايين نسخة في يوم

أعلنت ​شركة «بيج هيت ميوزيك»، وهي العلامة ‌الموسيقية ​التابعة لوكالة هايب التي تدير أعمال فرقة بي تي إس الكورية الجنوبية، أن الألبوم الجديد الذي طرحته الفرقة بعنوان «أريرانغ» حقق مبيعات بلغت 3.98 ملايين نسخة في اليوم الأول من إصداره.

والألبوم هو أول مشروع جماعي ‌لفرقة بي تي إس منذ ألبوم المختارات «بروف» الصادر في ‌يونيو 2022.

ويستمد الألبوم الجديد ‌اسمه من أغنية «أريرانغ»، وهي ‌أغنية شعبية كورية، ‌كثيراً ما توصف بأنها النشيد الوطني ​غير الرسمي. ووصفتها ‌«بيج ​هيت ميوزيك» بأنها تجسد هوية فرقة بي تي إس كفرقة بدأت في كوريا ​إلى جانب «الشوق والحب العميق الكامن في قلوبهم».