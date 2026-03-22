علماء يكشفون سر تفوق اليد اليمنى في القتال

كشف فريق دولي من علماء الأنثروبولوجيا عن علاقة مثيرة بين اليد المسيطرة لدى الإنسان وموقع القلب داخل الجسم، ما يفسر جزئياً لماذا يُشكل مستخدمو اليد اليمنى نحو 90% من سكان العالم، بينما يظل مستخدمو اليد اليسرى أقلية.

وتُعرف «فرضية القتال» منذ عقود بأنها تفسر استمرار وجود الأعسرين بسبب ميزتهم في الهجمات المباغتة، إلا أنها لم تُجب عن السؤال الأساسي: لماذا يظل أغلب البشر من مستخدمي اليد اليمنى؟

وقدمت الدراسة الحديثة، التي قادها بول رودواي من جامعة تشستر البريطانية، فرضية جديدة تربط اليد المسيطرة بالتناظر غير المتكافئ لجسم الإنسان.

ويشير الباحثون إلى أن مكان القلب في الجانب الأيسر من الصدر، يمنح مستخدمي اليد اليمنى ميزة كبيرة عند القتال بأسلحة بيضاء، إذ يميل مسار الضربة إلى الجانب الأيسر من الخصم، وهو الأكثر فتكاً، بينما يضرب الأعسر الجانب الأيمن الأقل تهديداً.