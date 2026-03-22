مالطا: مكافأة 25 ألف يورو لمن يتنازل عن رخصة قيادته

تُشكّل الازدحامات المرورية في مالطا مشكلةً مستمرة. وللتخفيف من هذه المشكلة، ابتكرت السلطات برنامجاً مبتكراً بعنوان «برنامج التنازل عن رخصة القيادة»، يهدف إلى تشجيع الأفراد على التنازل عن رخص قيادتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ووفقاً لوزير النقل المالطي، كريس بونيت، فإنّ أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج التنازل عن رخصة القيادة هو إحداث تغيير جذري في نمط حياة الشباب، لاسيما قبل أن يصبح استخدام السيارة عادةً راسخة.

ومن خلال هذا البرنامج المبتكر، تُقدّم مالطا للسائقين الشباب 25 ألف يورو (28.650 ألف دولار أميركي) مقابل التنازل طواعيةً عن رخص قيادتهم والامتناع عن القيادة لمدة خمس سنوات. وتُدفع المبالغ على أقساط سنوية قدرها 5000 يورو، ويلتزم المستفيدون بإعادة المبالغ المستلمة في حال تراجعهم عن قرارهم قبل انقضاء السنوات الخمس المتفق عليها.

وللاستفادة من برنامج التنازل عن رخصة القيادة، يجب ألا يتجاوز عمر السائق 30 عاماً، وأن يكون مقيماً في مالطا لمدة سبع سنوات على الأقل، وأن يحمل رخصة قيادة لمدة 12 شهراً على الأقل، وألا تكون رخصته قد سُحبت أو أُلغيت.

وذكر موقع «أوديتي» أن مالطا خصصت ميزانية سنوية قدرها خمسة ملايين يورو لهذا البرنامج، ما يحد من عدد المستفيدين إلى 1000 شخص سنوياً.