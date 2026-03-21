كيف يساهم الفطر في تحسين الذاكرة؟

يُعتبر الفطر من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، إذ يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين D ومجموعة فيتامينات B، إضافة إلى المعادن كالبوتاسيوم والسيلينيوم.

كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتساعد في تقليل الالتهابات، مما يجعله خيارًا صحيًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.

وأظهرت دراسة أجراها علماء يابانيون أن تناول الفطر بانتظام يحسّن وظائف الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

قام العلماء خلال الدراسة بتحليل بيانات 3100 شخص من اليابان، من المشاركين في مشروع (NILS-LSA)، وتابعوا حالتهم الصحية على مدى 10.5 سنة في المتوسط، حيث قيّموا في بداية الدراسة كمية الفطر التي يستهلكها الأشخاص يوميا، وقارنوا نتائج هذه البيانات بنتائج اختبارات الذاكرة، خاصة اختبار تكرار الأرقام الذي يقيس القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها.

وأظهر تحليل البيانات أن زيادة استهلاك الفطر ارتبطت بأداء أفضل في اختبارات الذاكرة، وكانت الفوائد ملحوظة بشكل خاص عند مستويات الاستهلاك المعتدلة والعالية من الفطر، وليس عند المستويات الدنيا، وأشار الباحثون إلى أن العلاقة لم تكن خطية، بل كان التأثير الإيجابي يزداد تدريجيا مع زيادة كمية الفطر في النظام الغذائي.

ويعتقد العلماء أن المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الفطر، مثل الإرغوثيونين وبيتا-غلوتان، قد تكون مسؤولة عن هذه الفوائد، حيث تُعرف هذه المواد بدورها في حماية الأنسجة العصبية.

مع ذلك، يؤكد الباحثون أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت أن الفطر يُحسّن الذاكرة بشكل مباشر، لكن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن إدراج هذا الغذاء البسيط في النظام الغذائي قد يكون جزءا من استراتيجية دعم الصحة الإدراكية مع التقدم في العمر.