البندق.. يعزز الصحة بأنواع الفيتامينات الأساسية

يعرف البندق بكونه من المكسرات الغنية بالفوائد، ويدخل في الأطباق ليرفع من قيمتها الغذائية، حيث تمكن إضافته للسلطات أو الحلويات أو حتى المخبوزات، كما يمكن تناول بضع حبات منه كوجبة خفيفة عالية الفوائد الصحية.

يعد البندق من المكسرات المرتفعة السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل 100 غرام منه على 628 سعرة حرارية، و16.7 غراماً من الكربوهيدرات، و15 غراماً من البروتين. وتصل نسبة الدهون في الـ100 غرام إلى 60 غراماً، ولكنها تنقسم بين دهون مشبعة ودهون أحادية غير مشبعة. كما أن البندق يتميز بكونه منجماً من الفيتامينات، إذ يحتوي على فيتامينات «أ» و«ك» و«هـ» و«ج»، وكذلك على نسب من المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم، والزنك، والكالسيوم، والحديد.

يساعد البندق على حماية القلب والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك بالمساعدة على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ما يساعد على الحد من السمنة، ما يجعله مسهماً في تقليل خطر تصلب الشرايين وخطر الجلطات الدماغية. كما يعمل على تحسين حساسية واستجابة الخلايا للإنسولين، وتناوله بانتظام يسهم في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

يحتوي البندق على مضادات الأكسدة، وأيضاً على نسبة من فيتامين «هـ»، ما يجعله مفيداً في حماية الخلايا من الجذور الحرة، ما يسهم في الوقاية من خطر النمو السرطاني، كما أنه يعد من المكسرات التي تسهم في الحد من علامات الشيخوخة وترهل الجلد.

ويعمل فيتامين «ب» الموجود في البندق على تنظيم الساعة البيولوجية، وكذلك يساعد على تعديل المزاج من خلال التأثير في الروابط الكيميائية بين الهرمونات المسؤولة عن ذلك، والتي تتمثل بهرمون السيريتونين، وهرمون الميلاتونين المفرز من الغدة الصنوبرية.

أما وجود نسبة من البروتين في البندق، فيجعله من المكسرات المساعدة على زيادة وتحسين بناء وقوة العضلات، في حين يلعب معدن المغنيسيوم دوراً في تعزيز قوة وصحة العظام، ما يخفف من خطر الإصابة بهشاشة العظام. ويعد استهلاك البندق آمناً، لاسيما إن كان بكميات محدودة ومتواضعة، ولكن لابد أن يحذر الذين يعانون حساسية المكسرات، إذ إن تناولهم إياه يتطلب تدخلاً طبياً.

