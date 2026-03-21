الإمارات ترسم بالفرح مسارات عيد الفطر

تشهد الوجهات السياحية والترفيهية والفنادق في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، مدفوعة بإقبال واسع من العائلات والمقيمين على الفعاليات والعروض التي أطلقتها مختلف إمارات الدولة احتفاءً بالمناسبة.

وترتبط الحركة بتنوّع البرامج والأنشطة لا سيما المخصصة للعائلات، والتي تشمل عروضاً ترفيهية وفعاليات للأطفال ومهرجانات تسوّق وعروضاً ترويجية تقدمها مراكز التسوّق والوجهات السياحية.

وتشهد أبوظبي حركة لافتة في عدد من الوجهات الترفيهية والسياحية، فعلى سبيل المثال توفر جزيرة ياس العديد من خيارات الترفيه والإقامة، وخوض تجارب متنوعة خلال عطلة العيد.

ويُشكل جامع الشيخ زايد مقصداً رئيساً للزوّار خلال العيد، ويقدم متحف زايد الوطني فعالية «فرحة العيد»، وهي برنامج مجتمعي تفاعلي يحتفي بعام الأسرة 2026، ويجمع العائلات وأفراد المجتمع المحلي المقيم والزائر من خلال عروض ثقافية وورش عمل وتجارب تفاعلية وأنشطة تفاعلية مستوحاة من التراث الإماراتي داخل صالات عرض المتحف ومساحاته العامة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الثانية من مهرجان «غايته العين» بُحلة جديدة ومزيد من التجارب الثقافية والترفيهية لغاية 27 مارس الجاري، في المنطقة الخارجية من مركز أدنيك العين، حيث يحتفي المهرجان بروح عيد الفطر السعيد ويشهد العديد من العروض والأنشطة.

وفي دبي تتنوع العروض، وتستقطب وجهات بارزة مثل برج خليفة ودبي مول أعداداً كبيرة من الزوار.

وفي إكسبو دبي تتعدد فعاليات العيد، بدءاً من «العيد في تيرّا» الذي ينطلق من أول أيام العيد وحتى 22 مارس الجاري، وهو مهرجان ثقافي يجسّد جوهر العيد ويتناغم فيه الابتكار والتراث والطبيعة، وفي قلب حدائق تيرّا، يمكن للعائلات تعليق رسائل التفاؤل والأمنيات على شجرة أمنيات العيد.

ويمكن للزوار استكشاف ورش تراثية تشمل النسج وصناعة الخوص، إلى جانب ورش عمل إبداعية لتزيين الفوانيس وبطاقات العيد والفنون الهندسية الإسلامية، والفنون التشكيلية بالطين المستوحاة من الطبيعة، ويمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بتجارب ركوب الجمال والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات عن قرب.

كما يوفر إكسبو دبي خلال فترة العيد دخولاً مجانياً إلى رؤية دبي، وهي تجربة غامرة تستعرض مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنح العائلات فرصة للتأمل في قيم القيادة والصمود ومسيرة دبي عبر السنوات.

وينطلق في إكسبو أيضاً المعسكر الربيعي للمستكشفين الصغار ويستمر حتى 27 مارس الجاري، كما تقام الأمسية الموسيقية بمناسبة يوم الأم العالمي في 21 مارس.

وقالت رئيسة شؤون العاملين ورئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي مرجان فريدوني، إن مدينة إكسبو دبي توفر مساحات تجمع الزوار من مختلف الأعمار والثقافات ليحتفلوا معاً، ويشاركوا تجاربهم.

وأعلنت «دبي ميراكل جاردن» عن فتح أبوابها مجاناً في الفترة من 15 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر، فيما تقدم وجهات أخرى في دبي حوافز مماثلة ومنها الدخول المجاني إلى عالم أكوافنتشر و أكواريوم ذا لوست تشامبرز، لكل من السكان المحليين والسياح من 10 إلى 22 مارس الجاري.

وأكد عاملون في قطاع الضيافة أن موسم عيد الفطر يمثل إحدى الفترات المهمة للحركة السياحية المحلية، حيث تحرص الفنادق والمنتجعات على طرح عروض وباقات خاصة تشمل الإقامة والأنشطة الترفيهية، الأمر الذي يسهم في تعزيز معدلات الإشغال الفندقي خلال العطلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون في الإمارات، حسني عبدالهادي، إن القطاع بشكل عام يترقب فترة العيد سنوياً، إذ تشهد هذه الفترة زخماً متصاعداً في الطلب والحجوزات.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً جيداً من النزلاء، خصوصاً مع توجه العديد من المقيمين إلى قضاء عطلة العيد داخل الدولة، لافتاً إلى أن العديد من الفنادق طرحت باقات خاصة بالمناسبة، تتضمن خصومات وعروضاً خلال فترة العيد.

وأكد أن السياحة الداخلية تمثل المحرك الرئيس للطلب خلال عيد الفطر2026، مدعومة بتنوّع الفعاليات والاحتفالات التي تشهدها مختلف إمارات الدولة.

مستويات إشغال جيدة

أكد المدير العام لفندق تماني، وليد العوا، أن القطاع الفندقي في دبي يسجل خلال عيد الفطر 2026 مستويات إشغال جيدة في ظل ظروف استثنائية، مدفوعة بشكل رئيس بالسياحة الداخلية والعروض التنافسية التي تطرحها الفنادق.

وأوضح أن العديد من الفنادق طرحت عروضاً على أسعار الغرف، إضافة إلى تخفيضات على خدمات الأغذية والمشروبات داخل المطاعم.وأضاف أن نسب الإشغال خلال أيام العيد تراوح ما بين 65 و70%، مؤكداً أن السياحة الداخلية تمثل المحرك الرئيس للطلب خلال العيد، مشيراً إلى أن الزوار يفضلون خلال العيد الوجهات القريبة من الشواطئ والمعالم الترفيهية، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة والأنشطة العائلية.

