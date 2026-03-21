أحمد سعد يحيي ثاني احتفالات  «ليالي العيد» في أبوظبي

تتواصل احتفالات «ليالي العيد» في أبوظبي مع أمسية غنائية يحييها النجم المصري أحمد سعد على مسرح «سبيس42 أرينا» في شاطئ الراحة، وذلك يوم غدٍ (الأحد)، بعد حفل كبير يحييه الفنان حسين الجسمي اليوم ضمن برنامج احتفالي يواكب أجواء عيد الفطر.

وخلال هذه المناسبة، تتحول «سبيس42 أرينا» إلى إحدى أبرز وجهات الموسيقى الحية في المدينة، حيث تستضيف أمسيتين مميزتين تجمعان نخبة من نجوم الغناء العربي ضمن «ليالي العيد».

ويُعد أحمد سعد من أبرز نجوم الغناء المعاصر في العالم العربي، حيث نجح في ترسيخ حضوره من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً، من بينها «اليوم الحلو ده»، «يا ليالي» و«مكسّرات»، إلى جانب أحدث إصداراته لعام 2026 «زي زمان»، الذي يواصل تحقيق صدى كبير لدى الجمهور.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الموسيقية التي تحتضنها أبوظبي خلال عطلة عيد الفطر، لتوفر للجمهور تجارب فنية متنوّعة في أجواء احتفالية مميزة.

كما يأتي حفل أحمد سعد بعد الإعلان عن الحفل المرتقب للنجم الإماراتي حسين الجسمي، والمقرر إقامته اليوم السبت، ويُشكل الحفلان معاً برنامج «ليالي العيد».

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث جمهوراً من مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة.

وتُفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة يوم غدٍ (الأحد)، على أن يبدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءً في «سبيس42 أرينا»، شاطئ الراحة - أبوظبي.