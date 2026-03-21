«ستريك» على مسرح «الفجيرة» في العيد

تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عرضاً مسرحياً كوميدياً عنوانه «ستريك»، وذلك على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يُشرف على العرض مدير عام الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، وهو من تأليف حميد فارس وإخراج مبارك ماشي. وأكد علي عبيد الحفيتي أهمية المسرح بوصفه مرآة للواقع، مشدداً على دور هذه العروض في تعزيز الذائقة الفنية ونشر الوعي الثقافي.

وثمّن الدعم الذي تلقاه الأكاديمية من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، في تمكين المواهب الشابة وتوفير بيئة إبداعية محفزة.