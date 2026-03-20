5 إرشادات للعودة إلى نظام غذائي صحي

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد فترة من التغيير في مواعيد تناول الطعام، يبدأ كثيرون بالنظر في العودة إلى نظام غذائي صحي، لا يقوم على تناول الكثير من الطعام، لتفادي زيادة الوزن أولاً، وكذلك لتجنب التلبك المعوي بعد اعتياد الجهاز الهضمي على تناول وجبتين فحسب. وأكّدت الأخصائية في التغذية في مستشفى فقيه الجامعي، تسنيم عبيد، أهمية العودة التدريجية إلى النظام الغذائي الصحي، مع مراعاة ما يمكن تناوله وكيفية توزيع الوجبات. وتالياً تقدم خمسة إرشادات أساسية للعودة إلى النظام الصحي بعد انتهاء شهر رمضان.