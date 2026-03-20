سقوط حقيبة يكشف إصابة سيدة بسرطان في الدماغ     

اكتشفت امرأة إصابتها بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة بعد حادث غريب على متن قطار، حيث سقطت حقيبة سفر على رأسها.

وكانت لورين ماكفيرسون (29 عاماً) عائدة إلى منزلها عندما سقطت الحقيبة عليها، وتم على إثرها إنزالها من القطار، ونقلها على الفور إلى المستشفى، خشية أن يكون الارتطام قد تسبب في كسر في العمود الفقري أو ارتجاج في المخ، لكن كشف فحص التصوير المقطعي المحوسب عن وجود ورم في دماغها، وشخّص الأطباء حالتها بورم سرطاني في الدماغ.

وكانت لورين تعاني سلسلة من الأعراض، مثل الإرهاق الشديد، وضعف الذاكرة، واضطراب المشاعر، وآلام المعدة، والصداع، لكنها اعتقدت أن ذلك مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديها. وفي البداية، خشي الأطباء من الأسوأ، وأخبروها قبل إجراء الخزعة بأنها قد لا تعيش أكثر من عامٍ واحد، لكن النتائج حملت بصيصاً من الأمل لها. وقالت لورين: «كنت أردد باستمرار: أريد فقط أن أعيش الثلاثينات من عمري. وكأنني سأكون ممتنة لأي شيء طالما أنني سأعيش الثلاثينات من عمري، فهذا يمنحني الوقت لأودّع الماضي وأستمتع ببعض الحياة».