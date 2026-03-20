مؤلفة كتاب عن حزن الفقد متهمة بقتل زوجها

أدينت مؤلفة كتاب للأطفال حول كيفية التعامل مع الحزن بعد فقدان أحد الوالدين، بقتل زوجها. وأدانت هيئة المحلفين، في ولاية يوتا الأميركية، كوري ريتشينز، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن قامت بتسميم زوجها إريك ريتشينز بمادة الفنتانيل داخل منزلهما قرب مدينة بارك سيتي.

كما أدينت أيضاً بتهمة الاحتيال للحصول على مستحقات التأمين بعد وفاة زوجها. وذكر الادعاء أنها دسّت جرعة تعادل خمسة أضعاف الحدّ القاتل من المادة الأفيونية في مشروب تناوله زوجها.

وأشار المدعون إلى أن ريتشينز كانت تعاني ديوناً تُقدّر بـ4.5 ملايين دولار، وكانت تعتقد أنها سترث ثروة زوجها التي تتجاوز أربعة ملايين دولار، بعد وفاته. كما زعموا أنها كانت تخطط لبدء حياة جديدة مع رجل آخر، كانت على علاقة سرية به.

وبعد وفاة زوجها، نشرت ريتشينز كتاباً للأطفال عن الحزن، بهدف مساعدة أبنائها وغيرهم على التكيف مع فقدان أحد الوالدين.

وأدينت كذلك بتهم إضافية، من بينها محاولة قتل، في واقعة سابقة يُزعم أنها حاولت فيها تسميم زوجها قبل أسابيع من وفاته، عبر ساندويتش يحتوي على الفنتانيل، ما تسبب له بطفح جلدي وفقدان الوعي.

وقال المدعي العام لمقاطعة سوميت إن المتهمة كانت ترغب في الانفصال عن زوجها، لكنها لم تكن مستعدة للتخلي عن أمواله. وتصل عقوبة التهمة الأشد، وهي القتل مع سبق الإصرار، إلى السجن المؤبد.

كما كشف الادعاء أن المتهمة، وهي سمسارة عقارات، كانت قد أبرمت وثائق تأمين على حياة زوجها دون علمه، بقيمة تقارب مليوني دولار. وأظهرت سجلات البحث في هاتفها عبارات مثل: «ما الجرعة القاتلة من الفنتانيل؟»، و«سجون فاخرة في أميركا».