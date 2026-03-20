سائح يقاضي مطعم تاكو بسبب صلصة حارة

رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك دعوى قضائية، اتهمت مطعماً محلياً بالتسبب في أضرار لسائح ألماني خلال زيارته للمدينة.

وقضى القاضي ديل هو برفض دعوى بقيمة 100 ألف دولار، رفعها السائح فيصل مانز، الذي ادعى أن تناوله صلصة حارة في مطعم تاكو بمدينة نيويورك تسبب له في إصابات جسدية ونفسية وهضمية.

وبحسب وثائق المحكمة التي نشرها موقع «نيوز ستيشن»، كان مانز يزور نيويورك، وتوقف في المطعم لتجربة التاكو، للمرة الأولى. واشترى ثلاث قطع تاكو، وأضاف إليها كمية كبيرة من الصلصات، وبعد تناوله أول قضمة، قال مانز إنه شعر بحرقة شديدة في لسانه، وألم في فمه، واحمرار في وجهه، فحاول تخفيف الأعراض بشرب الكولا وتناول المثلجات، لكن حالته ساءت، واضطر للعودة إلى الفندق. ووفقاً لوثائق المحكمة، تناول لاحقاً أدوية لعلاج الإسهال وحموضة المعدة والتقلصات. وأقرّ في دعواه بأنه خضع لتنظير القولون، واعتبر أن المطعم لم يقدم تحذيراً كافياً بشأن درجة حرارة الصلصات.