الجسمي يفتتح حفلات «ليالي العيد» في أبوظبي

تستهل أبوظبي عيد الفطر ببرنامج فني مميز ضمن «ليالي العيد»، حيث يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً على مسرح سبيس 42 أرينا في شاطئ الراحة، يوم غدٍ السبت، في أمسية تفتتح سلسلة من الفعاليات الموسيقية احتفاءً بأجواء العيد.

ويُعد حسين الجسمي من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية العربية، إذ نجح على مدار أكثر من ثلاثة عقود في ترسيخ مكانته كونه أحد أهم الأصوات التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً، من بينها «مشتاق»، «بشرة خير»، «بالبنط العريض» و«فقدتك». وتمتاز حفلاته بأجواء استثنائية تجمع بين الأداء الحي المؤثر والتفاعل الكبير مع الجمهور.

وتقدم «ليالي العيد» برنامجاً متكاملاً من العروض الحية التي تمزج بين الموسيقى والثقافة، لتمنح سكان الإمارة وزوارها تجربة احتفالية مميزة خلال عطلة العيد. ويعكس هذا البرنامج الإقبال المتزايد على الفعاليات الموسيقية العربية خلال المواسم الاحتفالية.

تُفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يبدأ الحفل عند التاسعة في سبيس 42 أرينا، شاطئ الراحة، أبوظبي.