اللوفر أبوظبي في العيد.. تجارب غامرة بالثقافة والإبداع

احتفالاً بعيد الفطر، يحتضن متحف اللوفر أبوظبي عدداً من الأنشطة المستوحاة من مجموعة المتحف، وانطلاقاً من ورش عمل عائلية تستكشف طقوس العيد إلى رحلات حسية نستنشق فيها عبير الفنون، يقدم البرنامج لحظات مشتركة مميزة خلال العطلة.

وصُمِّمَت ورش العمل العائلية لتمكين المشاركين من معرفة طقوس العيد، وكيف أن فكرة العطاء هي لغة عالمية، استلهاماً من تقليد توزيع العيدية، سَيُصمّمُ المشاركون عملاتهم الخاصة باستخدام أوراق الألمنيوم، وستكون العملات مستوحاة من مجموعة العملات الموجودة في المتحف .

ويجسد المشاركون في ورشة «صَمِّم بطاقة تهنئة» طقوسهم الخاصة بالعيد عبر أسلوب مستوحى من الفنان بول كليه ليصمموا بطاقات تهنئة أو أظرفاً لأحبائهم، مع إهداء خاص لأمهاتهم.

ويمكن للزائرين الاستمتاع بجولة إرشادية بين أرجاء اللوفر أبوظبي مدتها 45 دقيقة في قاعات العرض لاكتشاف أبرز مقتنيات المتحف.

يقدم المتحف تجربة عبير الفنون التي تتيح للزوار اكتشاف الفن من خلال حاسة الشم؛ حيث تتضمن التجربة برفقة مرشد كتاب «عبير الفنون» الذي أُعِدّ خصوصاً لهذا الغرض؛ والذي تنبعث من كل صفحة منه رائحة فريدة مستوحاة من عمل فني محدد ضمن مجموعة مقتنيات المتحف.

كما يعرض المتحف للزوار فيلم «السلحفاة الحمراء»، إضافة إلى مشروع «رحلة عبر التاريخ» الذي يقدم رحلة افتراضية تستغرق 25 دقيقة عبر روما الإمبراطورية، بغداد في العصور الوسطى، والهند المغولية، تقوم هذه التجربة على مقتنيات أثرية حقيقية وسياقات ثقافية، وتدعو كل بيئة افتراضية الزوار إلى التفاعل مع الماضي كتجربة حية متعددة الحواس.

ومن الأحداث المهمة يوفر المتحف فرصة لزيارة معرض مخصص لبابلو بيكاسو، الفنان الأكثر تأثيراً في القرن العشرين.