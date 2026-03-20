العيد ليس مجرد يومٍ يمرّ، بل فسحة واسعة من الضوء، تُفتح فيها القلوب قبل الأبواب، وتعود الأرواح خفيفة كأنها تبدأ من جديد.

هي أيام تتسع فيها المشاعر، فيصبح العطاء لغةً، واللقاء وعداً، والابتسامة جسراً يعبر به الفرح من قلب إلى آخر.

في العيد، تكبر التفاصيل الصغيرة؛ يدٌ تمتد بحب، خطواتٌ تتقارب، وعيونٌ تلمع ببهجة صافية لا يشوبها شيء. هو ذلك الإحساس الذي يجعلنا أقرب، أكثر امتناناً، وأكثر قدرة على الفرح. هكذا هو العيد.. حكاية لا تنتهي، يبدأها الفرح، وتُكملها القلوب.