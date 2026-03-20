الزبيب.. وجبة غنية بالفيتامينات والفوائد الغذائية

يدخل الزبيب المجفف على العديد من الأطباق خلال شهر رمضان المبارك، سواء الحلويات أو الأرز المطبوخ أو السلطات، أو حتى يتم تناوله مع المكسرات النيئة كوجبة خفيفة، ويحمل الزبيب المجفف الكثير من العناصر الغذائية القيّمة، لغناه بالفيتامينات والألياف.

ويتميّز الزبيب المجفف بغناه بالسعرات الحرارية، بسبب تركز السكر فيه، لذا لابد من تناوله باعتدال. وتحتوي كل 100 غرام من الزبيب على 300 سعرة حرارية، و80 غراماً من النشويات، و59 غراماً من السكر، وأربعة غرامات من الألياف الغذائية. ويُعدّ مصدراً للبوتاسيوم، ما يجعله مفيداً في الحفاظ على مستوى جيد لضغط الدم، وصحة القلب، إذ يعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول الضار، كما يقلل من مستويات السكر في الدم. وإلى جانب البوتاسيوم يحتوي الزبيب على المغنيسيوم، ما يجعله مفيداً للجهاز الهضمي، ويعمل كمضاد للحموضة.

وأيضاً يحتوي الزبيب على نسبة جيدة من الحديد، وفيتامين «ب»، واللذين يدخلان بشكل أساسي في تصنيع خلايا الدم الحمراء. ويُعدّ الأرق أحد أعراض فقر الدم، لذا فوضع الزبيب ضمن النظام الغذائي، يسهم في التخفيف من الأرق، والحصول على نوم هادئ. ويتمتع الزبيب باحتوائه على السكريات وكمية جيدة من الكربوهيدرات، ما يجعله من الأطعمة القادرة على مد الجسم بالطاقة بشكل سريع، إضافة إلى إسهامه في امتصاص الأغذية الأخرى التي تحتوي على البروتينات، لذا يحرص الرياضيون على تناول كميات محددة من الزبيب المجفف، للحصول على فوائده الكثيرة. وكذلك يشتمل الزبيب على كميات جيدة من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة، كما يحتوي على بعض الخصائص المضادة للجراثيم، وتُعدّ مضادات الأكسدة مفيدة للبشرة، إذ تخفف من الندبات والتجاعيد وتؤخر الشيخوخة، فضلاً عن كونها تسهم في التخفيف من التهابات المفاصل، وتعزيز مناعة الجسم. كما أن وجود نسبة من الألياف الغذائية في الزبيب، يجعله مفيداً للتخلص من مشكلات صعوبة الهضم. وعلى الرغم من أن الزبيب يحمل الكثير من الفوائد الصحية، فإن غناه بالسكريات والكربوهيدرات، يجعله من الأطعمة التي يجب تناولها وفق كميات محددة.

